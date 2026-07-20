باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقض عهد آمریکا در یادداشت تقاهم اسلام‌آباد گفت: هدف اولیه آمریکایی‌ها براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود و با اسرائیل آمدند و از طریق جنگ موفق نشدند سپس فکر می‌کردند که از طریق مذاکره می‌توانند به اهدافشان برسند. یکی از اهدافشان این بود که به خیال خود امنیت تنگه هرمز را برقرار کنند و دوم هم بحث هسته‌ای بود تا بتوانند مواد غنی‌‌شده را از ما بگیرند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس بیان کرد: آمریکا در منطقه شکست خورده است. الان ترامپ شکست خورده و چون شکست خورده، دنبال مسیرهایی است که بتواند شکستش را توجیه کند بنابراین آمریکایی که شکست خورده، قطعاً و یقیناً نمی‌خواهد شکستی که خورده برملا شود و نمی‌خواهد به ما امتیاز بدهد، اما ما باید هوشیار باشیم.

این نماینده مجلس می‌گوید اینکه رهبر انقلاب پیام می‌دهند و باز مسئولین را به اتحاد و انسجام ملی توصیه می‌کنند به این دلیل است مردمی که از روز اول به میدان آمدند، شهید دادند، چه در اجتماعات شبانه و چه در راهپیمایی‌هایی که برای تشییع پیکر رهبر شهید اتفاق افتاد، حضور یافتند توقعشان از مسئولان این است که دعوای سیاسی نداشته باشند.

بیاتی تصریح کرد: الان متأسفانه یک تعداد انگشت‌شماری به‌دنبال این هستند که اتحاد و انسجام کشور را برهم بزنند؛ حالا یا می‌خواهند تسویه‌حساب سیاسی کنند، یا جناحی و گروهی فکر می‌کنند و یا افراد را متهم می‌کنند که این‌ها درست نیست چون مثل این می‌ماند که یک دزدی به یک خانه‌ای حمله کرده باشد و همه اعضای خانواده باید حمله این دزد را خنثی کنند نه اینکه داخل خانواده با هم دعوا کنند. الان دشمن به ما حمله کرده و به‌دنبال براندازی است. ما باید به یک موضوع فکر کنیم و آن پیروزی در مقابل آمریکا است؛ حالا پیروزی یا در میدان جنگ، یا با ابزار مذاکره که در مذاکرات هم باید حواسمان به منافع مردم باشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس اظهار کرد: اینکه رهبری به مسئولان انسجام ملی و رعایت مسائلی که به این انسجام آسیب نزند، توصیه می‌کنند به نظرم برخی افراد باید در رفتارشان تجدیدنظر کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید به آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش در منطقه باید به‌شدت پاسخ داده شود تا از این عملیات نظامی که دارند به زیرساخت‌های ما آسیب می‌زنند، نتیجه نگیرند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس بیان کرد: ترامپ، تاب و دوام اینکه در منطقه بتواند بماند را ندارد و کشورهای دیگر با توجه به مشکلات تأمین سوخت، نسبت به این اقدامات آمریکا معترض هستند و آمریکا نباید بخواهد در تنگه هرمز امنیت برقرار کند؛ ما باید امنیت برقرار کنیم که بتوانیم از این‌ها در راستای منافع ملی استفاده کنیم.

بیاتی درباره دلیل همراهی عمان با آمریکا در تنگه هرمز گفت: شک نداریم که دست‌نشانده آمریکا هستند و کشوری نیستند که در مقابل اراده آمریکا دوام بیاورند. سیاست‌های این‌ها را آمریکا دیکته می‌کند؛ خودشان از خودشان چیزی ندارند. در صورتی که جمهوری اسلامی ایران دارد دزدها را از کشورهای این‌ها بیرون می‌کند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل مثل دزدی می‌مانند که آمده‌اند منابع نفتی و منابع ثروت این منطقه را سرقت کنند و خودشان هم این موضوع را می‌گویند و اصلاً چیز پیچیده‌ای نیست. وقتی ما داریم با کسانی می‌جنگیم که خودشان می‌گویند ما آمده‌ایم از نفت اینجا استفاده کنیم، این‌ها همان سارقان دولتی هستند بنابراین، عمان دست‌پرورده آمریکا است و نمی‌تواند جلویش بایستد و هر روشی را که آمریکا دیکته کند، این‌ها متأسفانه انجام می‌دهند. در صورتی که اگر با ایران باشند، منافعشان تأمین و برایشان درآمد ایجاد می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید مسیری که عمان در تنگه هرمز ایجاد کرده در درازمدت شکست می‌خورد، چون وقتی امنیت نباشد در تنگه هم امنیت نیست.