باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - هزینههای نظامی اوکراین در سال ۲۰۲۶ در حال حاضر به رقم بیسابقه ۹۸ میلیارد دلار رسیده است و پس از بازنگری بودجه پاییزی ممکن است از ۱۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود، این مطلب از محاسبات تاس بر اساس دادههای وزارت دارایی به دست آمده است.
این هزینهها بیش از دو برابر بودجه اوکراین (۴۷.۵ میلیارد دلار) است و تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور (حدود ۲۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵) را تشکیل میدهد.
کییف حدود یک سوم این مبلغ را از اتحادیه اروپا – بیش از ۳۰ میلیارد دلار – دریافت میکند و مابقی از طریق بودجه و بدهی تأمین میشود. تأمین مالی سایر هزینهها به طور کامل با وجوه متحدان غربی انجام میشود.
در ماه ژوئن، کییف مجبور شد بودجه را برای افزایش هزینههای نظامی با وام اتحادیه اروپا بازنگری کند. به طور سنتی، بازنگری جدید بودجه در ماه سپتامبر بر اساس عملکرد آن از ابتدای سال انجام میشود. بر اساس دادههای وزارت دارایی، اکنون مشخص است که هزینهها ممکن است حدود ۶.۵ میلیارد دلار افزایش یابد و بخش عمده آن به طور سنتی به نیازهای نظامی اختصاص خواهد یافت.
هزینهها به طور مداوم در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۲، هزینههای دفاعی به ۴۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۳ به ۴۹.۱۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۴ به ۶۴.۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵ به ۸۴.۱ میلیارد دلار رسید. علیرغم افزایش مداوم هزینههای نظامی، اوکراین همچنان به عقبنشینی ادامه میدهد، در میدان نبرد شکست میخورد و با مشکلاتی در تجهیز ارتش مواجه است.
منبع: تاس