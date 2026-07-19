سامانه صدور گواهی وضعیت تاهل با هدف ارائه خدمات غیرحضوری، امکان دریافت گواهی وضعیت ازدواج و تأهل را به صورت الکترونیکی برای متقاضیان فراهم کرده و فرآیند استعلام و صدور این گواهی را تسهیل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه صدور گواهی وضعیت تاهل یکی از خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که به متقاضیان امکان می‌دهد بدون مراجعه حضوری، درخواست صدور گواهی وضعیت تاهل خود را ثبت و مراحل آن را به صورت آنلاین پیگیری کنند. این سامانه با کاهش مراجعات حضوری، سرعت ارائه خدمات ثبتی را افزایش داده و دسترسی آسان‌تری به خدمات مرتبط با سوابق ازدواج و تأهل فراهم می‌کند.

سامانه صدور گواهی وضعیت تأهل

گواهی وضعیت تاهل از جمله مدارکی است که در برخی امور اداری، حقوقی، مهاجرتی و کنسولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سامانه صدور گواهی وضعیت تأهل با ارائه خدمات الکترونیکی، نقش مهمی در تسریع فرآیند صدور گواهی، افزایش دقت در استعلام اطلاعات و توسعه خدمات هوشمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفا می‌کند.

برچسب ها: سازمان ثبت اسناد ، وضعیت تاهل ، گواهی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
خب آدرس سامانه چیه؟
۰
۱
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