باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی روز یکشنبه در سفر به هرمزگان و در جمع خبرنگاران گفت: از مردم درخواست داریم با صرفه‌جویی حتی در خاموش کردن یک لامپ، یاری‌گر شبکه برق در این روزهای سخت باشند.

وی با اشاره به شرایط خاص شبکه برق کشور، اظهار کرد: ما در یک قرار همدلی هستیم و بر این اساس، اولویت تامین برق با استان‌هایی است که در حال حاضر نیازمندترند، به خصوص مناطقی که درگیر حملات و تهاجم هستند.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه این اولویت‌بندی به شمال یا جنوب کشور محدود نمی‌شود، تصریح کرد: هر منطقه‌ای که مورد تهاجم قرار گیرد و نیازمند شود، در اولویت خواهد بود و ما هرچه داریم، در کنار هم تقسیم می‌کنیم و قرار نیست در این مسیر تنها باشیم.

علی‌آبادی گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم که در این شرایط سخت همه باید کمک کنند زیرا مردم عزیز ما در جنوب، شمال و هر نقطه که مورد تهاجم قرار می‌گیرد، نیازمند یاری هستند.

وی خاطرنشان کرد: خاموش کردن هر چراغ یا هر کولر، حتی برای یک دقیقه، می‌تواند در کمک‌رسانی به این مناطق موثر باشد.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن، بیان کرد: ما به دنبال جنگ نیستیم، اما حاضر نیستیم هیچ تجاوزی را بپذیریم، ایستادگی کرده‌ایم و امیدواریم هیچ استانی مورد تهاجم قرار نگیرد و با این حال، هر استانی که دچار حادثه شود و نیازمند شود، مطمئن باشد که بقیه ملت ایران پای کار خواهند آمد.

وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر استان هرمزگان و استان‌های جنوبی که به دلایل مختلف از جمله آسیب به نیروگاه‌ها، خطوط و پست‌ها درگیر مشکلات ناشی از حملات دشمن شده‌اند، در اولویت قرار دارند و ما در حال تعمیر و مدیریت این آسیب‌ها هستیم تا بتوانیم هرچه سریعتر شرایط را به حالت عادی برگردانیم.

علی‌آبادی با تاکید بر نقش کلیدی صرفه‌جویی، خاطرنشان کرد: همکاری مردم در مصرف بهینه، بزرگترین پشتیبان شبکه برق در این روزهای پرتنش است و از همه آحاد ملت می‌خواهیم با مدیریت مصرف، صنعت برق کشور را در عبور از این شرایط یاری کنند.