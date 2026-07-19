سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تصویب یک الحاقیه مهم برای توسعه زیست بوم نوآوری و تقویت تنظیم‌گری هوشمند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تصویب الحاقیه‌ای جدید به «دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری کسب‌وکار‌های نوآورانه در فضای مجازی» در آخرین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی گفت: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی یک ماده و دو تبصره جدید به دستورالعمل ایجاد محیط‌های آزمون تنظیم‌گری کسب‌وکار‌های نوآورانه الحاق کرد که این اصلاحات به نهاد‌های توسعه‌ای و صنفی هم امکان می‌دهد برای فعالیت کسب و کار‌های نوآورانه در فضای مجازی، مجوز‌های موقت صادر و آنها را از مقررات متعارف معاف کنند.

وی افزود: تا پیش از تصویب این الحاقیه، فقط تنظیمگران دستگاه‌های اجرایی اجازه ایجاد سندباکس داشتند، اما تجربیات اجرای این دستورالعمل در دو سال گذشته نشان داده است که دستگاه‌های دولتی بخاطر پرهیز از خطر، انگیزه‌ای برای صدور مجوز‌های موقت به کسب و کار‌های نوآورانه ندارند که با تصویب الحاقیه جدید، علاوه بر تنظیم‌گران بخشی، نهاد‌های توسعه‌ای و صنفی فعال در اقتصاد رقومی نیز می‌توانند با مجوز کارگروه و به‌صورت موقت، محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) را ایجاد و مدیریت کنند.

دلیریان با اشاره بر این که در این الحاقیه، بر تقویت سازوکار‌های ارزیابی و گزارش‌دهی عملکرد محیط‌های آزمون، استفاده از نتایج اجرای آنها در اصلاح مقررات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مرکز ملی فضای مجازی تأکید شده، تصریح کرد: اعطای این مجوز‌ها منوط به احراز توانمندی متقاضی در زمینه نظارت، پایش و مدیریت ریسک و برخورداری از زیرساخت، نیروی انسانی و منابع مالی لازم است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: هدف از این الحاقیه، افزایش مشارکت نهاد‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی در آزمون مدل‌های نوآورانه کسب‌وکار، کاهش موانع تنظیم‌گری و تسریع در توسعه خدمات و فناوری‌های نوین در فضای مجازی بوده است.

به گفته دلیریان، انتظار می‌رود با اجرای مصوبه جدید، تولید کسب وکار‌های نوآورانه و خلاق در پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و حتی تشکل‌های صنفی با جهش رو‌به‌رو شود.

برچسب ها: فضای مجازی ، زیست بوم نوآوری
خبرهای مرتبط
درآمد ۱۸ میلیارد دلاری زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور
صالحی: آینده کشور به زیست‌بوم نوآوری گره خورده است
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
گسترش زیست بوم نوآوری، فرصتی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های بومی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۶:۳۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
این بار دومه که‌مچ مخابرات را گرفتن
۰
۰
پاسخ دادن
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
علت بی‌میلی فرزندان به مدرسه چیست؟ + فیلم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
علت بی‌میلی فرزندان به مدرسه چیست؟ + فیلم
یک فناوری جدید که می‌تواند صنعت نمایشگر‌ها را متحول کند
روز جهانی ماه؛ چرا جهان بزرگترین دستاورد فضایی را در ۲۰ جولای جشن می‌گیرد؟
تاثیر تماشای زیاد تلویزیون بر اندازه مغز و رابطه آن با زوال عقل
اطلاعاتی درز یافته از پیکسل ۱۱ a
پدیده ال نینو چه زمانی به اوج خود می‌رسد؟
استفاده بیش از حد از قطره‌های بینی و چشم چه خطراتی دارد؟
ظفرقندی: کمبود‌های دارویی نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است
سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده با مشوق مالیاتی حمایت می‌شود
سیطره چین بر سیستم‌های ربات انسان‌نما تا شش ماه آینده
روسیه گروه جدیدی از ماهواره‌های خدمات ارتباطی و اینترنتی را پرتاب کرد
ارتباط تپش قلب در حین استراحت با مشکلات اساسی سلامتی
فناوری فضایی، پیشران دیپلماسی فناوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایران+ فیلم
روند نوسازی مدارس هوشمندتر و به‌روزتر در حال انجام است
برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سراسر کشور به‌جز هرمزگان در ۳۰ تیر
کارآزمایی موفق درمان تومور مغزی بدخیم برای اولین بار در ایران + فیلم
هوش مصنوعی در خدمت کاهش شکست استارتاپ‌ها؛ طراحی پلتفرمی برای ارزیابی عملکرد تیم‌های نوآور
سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از اوج سال ۱۴۰۳ فاصله گرفته است
سال تحصیلی آینده در تمام مقاطع تحصیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد + فیلم
اعتبار شرکت‌های نوپا و فناور به ۵ سال افزایش یافت
طرح صندلی هوشمند برای مدیریت سینما‌ها
چرا کلاس اول و ششم کانون افت تحصیلی هستند؟