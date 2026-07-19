باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تصویب الحاقیهای جدید به «دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیطهای آزمون تنظیمگری کسبوکارهای نوآورانه در فضای مجازی» در آخرین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی گفت: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی یک ماده و دو تبصره جدید به دستورالعمل ایجاد محیطهای آزمون تنظیمگری کسبوکارهای نوآورانه الحاق کرد که این اصلاحات به نهادهای توسعهای و صنفی هم امکان میدهد برای فعالیت کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی، مجوزهای موقت صادر و آنها را از مقررات متعارف معاف کنند.
وی افزود: تا پیش از تصویب این الحاقیه، فقط تنظیمگران دستگاههای اجرایی اجازه ایجاد سندباکس داشتند، اما تجربیات اجرای این دستورالعمل در دو سال گذشته نشان داده است که دستگاههای دولتی بخاطر پرهیز از خطر، انگیزهای برای صدور مجوزهای موقت به کسب و کارهای نوآورانه ندارند که با تصویب الحاقیه جدید، علاوه بر تنظیمگران بخشی، نهادهای توسعهای و صنفی فعال در اقتصاد رقومی نیز میتوانند با مجوز کارگروه و بهصورت موقت، محیطهای آزمون تنظیمگری (سندباکس) را ایجاد و مدیریت کنند.
دلیریان با اشاره بر این که در این الحاقیه، بر تقویت سازوکارهای ارزیابی و گزارشدهی عملکرد محیطهای آزمون، استفاده از نتایج اجرای آنها در اصلاح مقررات و ارائه گزارشهای دورهای به مرکز ملی فضای مجازی تأکید شده، تصریح کرد: اعطای این مجوزها منوط به احراز توانمندی متقاضی در زمینه نظارت، پایش و مدیریت ریسک و برخورداری از زیرساخت، نیروی انسانی و منابع مالی لازم است.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: هدف از این الحاقیه، افزایش مشارکت نهادهای توسعهای و بخش خصوصی در آزمون مدلهای نوآورانه کسبوکار، کاهش موانع تنظیمگری و تسریع در توسعه خدمات و فناوریهای نوین در فضای مجازی بوده است.
به گفته دلیریان، انتظار میرود با اجرای مصوبه جدید، تولید کسب وکارهای نوآورانه و خلاق در پارکهای علم و فناوری، صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و حتی تشکلهای صنفی با جهش روبهرو شود.