باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت عراقچی از حمله تروریستی آمریکا به بیت رهبری + فیلم

عباس عراقچی در برنامه «ماجرای جنگ» از روز اول جنگ و هدف گرفتن بیت رهبری توسط ارتش تروریستی آمریکا ماجرایی را روایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی در برنامه «ماجرای جنگ» از رویداد های جنگ تحمیلی سوم و هدف قرار گرفتن بیت رهبری توسط ارتش تروریستی آمریکا صحبت کرد.

مطالب مرتبط
روایت عراقچی از حمله تروریستی آمریکا به بیت رهبری + فیلم
young journalists club

واکنش مجری شبکه خبر به خبر مرگ لیندسی گراهام سناتور ضدایرانی + فیلم

روایت عراقچی از حمله تروریستی آمریکا به بیت رهبری + فیلم
young journalists club

۸ سال شهید دادیم تا رهبرمان در عراق تشییع شود؟ + فیلم

روایت عراقچی از حمله تروریستی آمریکا به بیت رهبری + فیلم
young journalists club

انتشار تصاویر حمله ناجوانمردانه آمریکا به حسینیه امام خمینی (ره) برای نخستین بار + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم
۹۵۴

شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم
۷۰۶

آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم
۶۷۲

حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۴۴۴

تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم
۴۴۰

قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha