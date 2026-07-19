باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۲۸ تیر ماه) با اشاره به رونق فعالیت‌های فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت گفت: طی هفته گذشته بیش از ۱۱۰ پرواز از این فرودگاه انجام شده است.

به گفته او، مسیر‌های پروازی بغداد، بصره، نجف، استانبول و آستاراخان در این فرودگاه بین‌المللی برقرار است که نقش مهمی در توسعه گردشگری، تجارت و ارتباطات بین‌المللی استان دارد.

استاندار گیلان همچنین با تأکید بر موقعیت ممتاز گیلان در کریدور‌های ارتباطی کشور افزود: برخورداری از مرز زمینی، دریایی، ریلی و هوایی، این استان را به یکی از مهمترین دروازه‌های ارتباطی ایران با کشور‌های منطقه تبدیل کرده و ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صادرات، ترانزیت کالا و گسترش مبادلات اقتصادی فراهم آورده است.

بر اساس آمار‌های عملیاتی، تعداد پرواز‌های هفتگی این فرودگاه از حدود ۱۲۰ پرواز به بیش از ۲۵۰ پرواز در هفته تا پیش از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته بود و پس از ازسرگیری پرواز‌های داخلی و خارجی، بار دیگر در زمره فعال‌ترین فرودگاه‌های کشور قرار گرفته است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان