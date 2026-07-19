باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در دومین گردهمایی رؤسای استانی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی، از حضور گسترده و اثرگذار دانشگاه فرهنگیان در برنامه‌های ملی و انقلابی قدردانی کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان در روز‌های اخیر حضوری پرشور و کم‌نظیر در صحنه داشت که شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز به‌موقع سال تحصیلی، تأکید کرد: همه تلاش وزارت آموزش و پرورش بر این است که سال تحصیلی مدارس و دانشگاه فرهنگیان بدون تأخیر آغاز شود، زیرا هرگونه وقفه در شروع فعالیت دانشگاه فرهنگیان، روند تربیت معلمان و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش را با مشکل مواجه می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از ادغام فرآیند کنکور سراسری و پذیرش دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرآیند پذیرش دانشجومعلمان حدود یک ماه جلو افتاده است و دانشگاه‌ها باید با تقویت کمیته‌های ارزیابی شایستگی و تیم‌های مصاحبه، کیفیت گزینش را حفظ کنند.

کاظمی مهم‌ترین مأموریت مدیریت جدید دانشگاه فرهنگیان را تحول بنیادین در برنامه درسی عنوان کرد و افزود: همه سرفصل‌ها، محتواها، روش‌های تدریس، شیوه‌های ارزشیابی و ساختار آموزشی دانشگاه فرهنگیان باید با رویکردی نو بازنگری شوند تا پاسخگوی مأموریت اصلی این دانشگاه در تربیت معلم تراز باشد.

وی بر ضرورت طراحی نظام تضمین کیفیت آموزش تأکید کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان باید شاخص‌های دقیق کیفیت را تدوین و وضعیت موجود را ارزیابی کرده و برای ارتقای مستمر کیفیت آموزش، برنامه عملیاتی ارائه کند؛ زیرا کیفیت صرفاً با معدل و نمره سنجیده نمی‌شود و باید مهارت‌های معلمی، فعالیت‌های تربیتی و اجتماعی نیز در ارزیابی‌ها لحاظ شود.

وزیر آموزش و پرورش، تفاوت اصلی دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه‌ها را در سه محور زیست شبانه‌روزی، رویکرد تربیتی و مدرسه‌محوری دانست و اظهار کرد: خوابگاه‌ها باید به محیطی برای تربیت، رشد فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی و مهارت‌آموزی تبدیل شوند و دانشجومعلمان علاوه بر دانش تخصصی، از هویت دینی، ملی و انقلابی برخوردار باشند.

کاظمی با بیان این‌که معلم خوب فقط با دانش تربیت نمی‌شود، بر تقویت کارورزی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان باید نظام جامعی برای آموزش مهارت‌های معلمی و ارتباط مؤثر دانشجومعلمان با مدرسه طراحی کند.

وی اصلاح نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان را نیز ضروری دانست و افزود: ارزیابی دانشجومعلمان نباید صرفاً بر پایه آزمون‌های علمی باشد، بلکه باید فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، مهارت‌های حرفه‌ای، انس با قرآن و اهتمام به نماز نیز در آن نقش داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: استاد تراز، معلم تراز تربیت می‌کند؛ بنابراین جذب، آموزش مستمر، توانمندسازی و ارتقای جایگاه اساتید باید با حساسیت ویژه دنبال شود.

وی همچنین بر توجه در فرآیند گزینش دانشجو معلمان تأکید کرد و گفت: آینده فرزندان این کشور در اختیار معلمان قرار می‌گیرد از این رو در ارزیابی صلاحیت‌ها و گزینش معلمان هرگز نباید از معیار‌های تعیین‌شده کوتاه آمد.

کاظمی از رؤسای استانی دانشگاه فرهنگیان خواست با هم‌افزایی، تعامل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استانی، انرژی مجموعه را صرف حل مسائل دانشگاه کنند و از پرداختن به اختلافات و حاشیه‌ها بپرهیزند.

در پایان این گردهمایی نیز از سه پوستر تخصصی دانشگاه فرهنگیان رونمایی شد.