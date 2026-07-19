باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، امروز (یکشنبه) در دوحه با یکدیگر دیدار کردند. امیر قطر در این دیدار ضمن استقبال از الزیدی، برای روابط دو کشور آرزوی رشد و پیشرفت در همه زمینهها کرد.
در مقابل، نخستوزیر عراق با ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر، برای آن مرحوم طلب رحمت واسعه و آرامش ابدی کرد. الزیدی همچنین از استقبال گرم امیر قطر قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد که این سفر به تقویت همکاریهای دو کشور بینجامد.
دو طرف درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای از جمله آخرین تشدید تنشها میان آمریکا و ایران گفتوگو کردند. بر اساس بیانیه رسمی، دو طرف بر اهمیت پایبندی همه طرفهای درگیر به گفتوگو و دیپلماسی و اجرای مفاد توافقشده در چارچوب تفاهمنامه، از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و ترویج ثبات منطقهای، تأکید کردند.
در دیداری دیگر ، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در کاخ لوسیل در دوحه میزبان هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، بود. بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، در ابتدای این دیدار، فیدان مراتب تسلیت خود را به مناسبت درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر، ابراز داشت و برای آن مرحوم از خداوند طلب رحمت کرد. امیر قطر نیز از همدردی وزیر خارجه ترکیه و احساسات صادقانه وی قدردانی کرد.
در این دیدار، همکاری نزدیک میان دو کشور و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، بهویژه تلاشهای دیپلماتیک جاری و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه، مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: الجزیره