رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: چاقی، کم تحرکی و سبک زندگی نا سالم از جمله عوامل اصلی خطر بروز بیماری سرطان روده در دنیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - اکرم پور شمس رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سرطان روده در تمام کشورهای دنیا در حال افزایش است و علت این امر چاقی، سالمند شدن و سبک زندگی نا مناسب است.

به گفته وی، سرطان ها اگر در مراحل اولیه تشخیص و درمان شوند ، نتایج مراحل درمانی بهتر خواهد بود.

پور شمس تاکید کرد: غربالگری انواع سرطان به ویژه گروه های در معرض خطر باید انجام شود.

وی تصریح کرد: سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه با ایجاد پلیپ شروع می شود و در مراحل حاد تبدیل به سرطان خواهد شد. کم تحرکی و چاقی ریسک بروز سرطان روده را افزایش خواهد داد.