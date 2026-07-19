رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: چاقی، کم تحرکی و سبک زندگی نا سالم از جمله عوامل اصلی خطر بروز بیماری سرطان روده در دنیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - اکرم پور شمس رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سرطان روده در تمام کشورهای دنیا در حال افزایش است و علت این امر چاقی، سالمند شدن و سبک زندگی نا مناسب است.

به گفته وی، سرطان ها اگر در مراحل اولیه تشخیص و درمان شوند ، نتایج مراحل درمانی بهتر خواهد بود. 

پور شمس تاکید کرد: غربالگری انواع سرطان به ویژه گروه های در معرض خطر باید انجام شود. 

وی تصریح کرد: سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه با ایجاد پلیپ شروع می شود و در مراحل حاد تبدیل به سرطان خواهد شد.  کم تحرکی و چاقی ریسک بروز سرطان روده را افزایش خواهد داد.

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برچسب ها: سرطان روده ، بیماری غیر واگیر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بی تحرکی و نرمش = هجوم بیماری ها
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