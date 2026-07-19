باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله رسول فلاحتی در دیدار صمیمانه با جمعی از فعالان فرهنگی شهرستان املش، ضمن قدردانی ویژه از مجاهدتهای خاموش این عزیزان، تأکید کرد: کار فرهنگی، فعالیتی پیامبرگونه است که باید در لایههای عمیق جامعه جاری شود.
وی خطاب به فعالان فرهنگی املش فرمود: بنده دست یکایک شما خواهران و برادران دغدغهمند را به گرمی میفشارم. شما افسران خطمقدم جبهه نرم هستید. آنچه جامعه را زنده نگه میدارد، همین حضور شما در میدان است.
منتظر بخشنامه و بودجه نمانید
نماینده مقام معظم رهبری در گیلان با تأکید بر لزوم خودجوش بودن فعالیتهای فرهنگی، بیان کرد: کار فرهنگی، کار بخشنامهای و اداری نیست؛ این کار با روح مردم سروکار دارد. عزیزان من، منتظر مسئولان نمانید. نگذارید بروکراسیهای اداری، مانع خلاقیت و سرعت عمل شما شود. از دل محلات، مساجد و خانوادهها، جریانسازی کنید. هر کجا که هستید، همانجا سنگر شماست.
حضرت آیتالله فلاحتی با صراحت دربارهی عفاف و حجاب بیان کرد: مسئلهی حجاب، ستون خیمهی هویت دینی و اجتماعی ماست. نباید با این موضوع، به سادگی و به صورت گذرا برخورد کرد. حجاب، ضامن سلامت خانواده و جامعه است و فعالان فرهنگی باید با رویکردی ایجابی، عالمانه و البته با صلابت، از این حریم ارزشمند پاسداری کنند. در این میدان، نباید سستی به خرج داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اعلام حمایت تمامقد از کنشگران فرهنگی، خاطرنشان کرد: من به عنوان خادم شما، حامی تمامی فعالیتهای فرهنگی اصیل و دغدغهمند هستم. اگر گرهی در کار است، اگر مانعی در مسیر ترویج ارزشها میبینید، ما باید در کنار هم باشیم. من پشتیبانم ایدهها و تلاشهای شما هستم تا این نهالهای فرهنگی در املش به درختانی تنومند تبدیل شوند.
بصیرت؛ ابزار نفوذ در دلها
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به ضرورت همراه کردن مردم، گفت: مردم، تشنهی حقیقتاند؛ اگر با زبان نرم، با منطق قوی و با رفتاری متواضعانه وارد شوید، مردم همراه شما خواهند بود. رمز پیروزیِ شما در کار فرهنگی، ارتباطِ قلبی با مردم است. خودتان را برای آیندهای که در دست شماست آماده کنید؛ چرا که آینده، متعلق به کسانی است که دانا، صبور و اهل عملاند.
وی در پایان با تأکید مجدد بر مطالعهمحور بودن کارها، از همه حضار خواستند با مسلح شدن به سلاح دانش و تقوای عملی، برای سربلندی ایران اسلامی و اعتلای نام املش شهیدپرور تلاش کنند.
منبع : روابط عمومی