باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در جمع خبرنگاران از آمادگی کامل این جمعیت برای ارائه خدمات به زائران حسینی خبر داد.

کولیوند با اشاره به هماهنگی گسترده با وزارت بهداشت و هلال‌احمر عراق و همچنین نیرو‌های مردمی و عشایری، گفت: بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ داوطلب متخصص برای خدمت‌رسانی در عملیات اربعین اعزام می‌شوند و برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که دسترسی زائران به خدمات هلال‌احمر به راحتی میسر باشد.

وی افزود: در مسیر نجف تا کربلا از پزشکان سیار استفاده می‌شود و چهار بیمارستان عراقی در اختیار ماست. همچنین در بیمارستان امام علی (ع) نجف، درمانگاه‌های خودمان و چند بیمارستان وزارت بهداشت عراق مستقر هستیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه نزدیک به ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، خودروی نجات، اتوبوس آمبولانس و خودرو‌های امدادی و فرماندهی به عراق اعزام خواهد شد، خاطرنشان کرد: دارو و تجهیزات به میزان کافی تهیه و بخشی از آن قبلاً ارسال شده است. گروه‌های ما هم‌اکنون در نجف و کربلا مستقر هستند و خدمات‌رسانی می‌کنند.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به آموزش زائران اشاره کرد و گفت: محتوا‌های آموزشی برای مدیریت تجمعات انبوه از طریق رسانه ملی، فضای مجازی و آموزش چهره به چهره در مرز‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد و برای هر سناریویی برنامه‌های مشخصی تدارک دیده شده است.

وی با تأکید بر اینکه خدمات داخل کشور تحت‌الشعاع اربعین قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: در داخل کشور ۱۲۰ هزار داوطلب متخصص آموزش‌دیده داریم و برای هرگونه حادثه طبیعی یا تهدیدات نظامی آمادگی کامل وجود دارد. اربعین امسال از خدمات ما در داخل کشور کم نمی‌کند و قویتر از قبل برنامه‌ریزی کرده‌ایم.