باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبودی مزرعی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: در پی وقوع ۲ زمین لرزه صبح امروز در بخش سالند دزفول، تیم‌های عملیاتی و ارزیاب جمعیت هلال‌احمر از شعب دزفول، شهیون و حسینیه اندیمشک به مناطق نزدیک به کانون زمین‌لرزه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی با حضور در روستاها و مناطق تحت تاثیر، ارزیابی میدانی و بررسی وضعیت مناطق را انجام دادند که خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی، مصدومیت یا نیاز به خدمات امدادی گزارش نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: عملیات ارزیابی میدانی با به‌کارگیری یازده نیروی عملیاتی، یک دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه خودروی کمک‌دار در مناطق متاثر از زمین‌لرزه انجام شد و پس از بررسی کامل محدوده‌های هدف و اطمینان از نبود خسارت جانی و مصدومیت به پایان رسید.

عبود با تاکید بر آمادگی کامل این جمعیت برای مقابله با حوادث و سوانح احتمالی خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر استان به‌صورت مستمر در آماده‌باش قرار دارند و در صورت نیاز، خدمات امداد و نجات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حادثه‌دیدگان ارایه خواهند کرد.

منبع: ایرنا