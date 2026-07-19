پیام شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در معوقات فروردین و اردیبهشت مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در معوقات فروردین و اردیبهشت مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، پیامهایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.
دغدغه روز/
گلایه مستمری بگیران و بازنشستگان از تاخیر در واریز مطالبات
نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد تاخیر در معوقات فروردین و اردیبهشت مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، در لینک زیر مشاهده کنید.
واریز حقوق تیر بازنشستگان از روز دوشنبه آغاز میشود
پرداخت حقوق مربوط به تیرماه کلیه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه آغاز میشود.
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