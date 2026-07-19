رئیس جمهور آمریکا گفت که جمهوری‌خواهان باید ایران را به لایحه تحریم‌های روسیه اضافه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه از جمهوری خواهان خواست تا ایران را به قانون اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه اضافه کنند و مدعى شد كه سناتور لیندسی گراهام قبلاً از این پیشنهاد حمایت کرده است.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: "جمهوری‌خواهان باید ایران را به لایحه تحریم‌های روسیه اضافه کنند. این کاری بود که لیندسی می‌خواست انجام دهد و قرار بود اتفاق بیفتد. مهم! "

لایحه تحریم‌های دو حزبی روسیه، مقامات، موسسات مالی و درآمد‌های انرژی روسیه را هدف قرار می‌دهد و در عین حال اجازه می‌دهد تا ۱۰۰٪ تعرفه برای خریداران عمده نفت و گاز روسیه اعمال شود.

منبع: رويترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تحریم‌
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بیچاره کارش به کجا کشیده
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
لیندسی گراهام با این ایده به درک واصل شد تو نیز به زودی به درک واصل میشوی . ای جرثومه جزیره اپستین .
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
نیروهای ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون در شمال سوریه و هم شمال عراق چه غلطی می کنند و این در حالی است که کشور ترکیه جنایتکار همراه با چند جنایتکار دیگر 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در سوریه، لبنان، عراق، لیبی، روسیه، اوکراین، منطقه و جهان بوده است.
ناتو هم از سال 2001 تاکنون یک عضور سازمان تروریستی در منطقه و جهان بوده است.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
سناتور
۱۹:۱۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
کروات قشنگی نیست !
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
مهم نیست. ایران اراده کرده است که تو را بیچاره کند
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ترامپ خواستار اضافه شدن ایران به تحریم‌های روسیه شد
۳
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به یک نقطه در اطراف آبادان، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵/ دیگر هیچ کس در کاخ سفید نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار سرپوش بگذارد.
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دیگر هیچ کس در واشنگتن نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
دیگر هیچ کس در کاخ سفید نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
قبل از هر صحبتی اول برو تاریخ ایران را مطالعه بکن .
ما را هر چه تحربم بکنی ما محکمتر میشیم و وابستگی به شما و امثال شما را هم نمی خواهیم.
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۷:۲۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
سلام
چاه های نفت رو بزنیم از کنار ایران رد نمیشن که یوقت اتفاقی برا نفتمون نیفته .
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
۵۰ شهید در پی حملات اخیر آمریکا به کشور/ بیش از ۵۰۰ نفر مجروح شدند و ترامپ جنایتکار باید در لاهه محاکمه شود هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند
۲
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دیگر هیچ کس در واشنگتن نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
دیگر هیچ کس در کاخ سفید نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
اعتراف افسر پیشین سیا: مشکل آمریکایی‌ها این است که تاریخ نخوانده‌اند/ ایرانی‌ها هرگز فرار نمی‌کنند و دشمنان بزرگتر از ما را شکست دادند + فیلم
۲
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
شما را بخدا ، این سگ زرد وحشی و دار و دسته اش را به هر قیمتی شده به جهنم واصل کنید
۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
سگ زرد کشته خواهی شد

ان شاء الله
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۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
تنگه ایرانی هرمز گلوگاه خلیج همیشه فارس خفه ات خواهد کرد حیوانی که هیچی سرت نمیشه و فقط بفکر تحریمی
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