باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه از جمهوری خواهان خواست تا ایران را به قانون اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه اضافه کنند و مدعى شد كه سناتور لیندسی گراهام قبلاً از این پیشنهاد حمایت کرده است.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: "جمهوری‌خواهان باید ایران را به لایحه تحریم‌های روسیه اضافه کنند. این کاری بود که لیندسی می‌خواست انجام دهد و قرار بود اتفاق بیفتد. مهم! "

لایحه تحریم‌های دو حزبی روسیه، مقامات، موسسات مالی و درآمد‌های انرژی روسیه را هدف قرار می‌دهد و در عین حال اجازه می‌دهد تا ۱۰۰٪ تعرفه برای خریداران عمده نفت و گاز روسیه اعمال شود.

منبع: رويترز