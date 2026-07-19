باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز (یکشنبه ۲۸ تیرماه) در ادامه پایش‌های میدانی دولت، با حضور در شرکت ملی نفت ایران، آخرین وضعیت صنعت نفت و گاز کشور را از نزدیک بررسی کرد. در این بازدید، مهندس محسن پاکنژاد وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد، گزارش‌های جامعی از عملکرد حوزه انرژی ارائه دادند.



پزشکیان با اشاره به تجارب جهانی در صنعت نفت و گاز، جمع‌آوری گاز‌های فلر در پالایشگاه‌ها را یک ضرورت فنی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: با مدیریت بهینه و بهره‌گیری از دانش روز، می‌توان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد. بهره‌وری پالایشگاه‌ها با جمع‌آوری فلر‌ها ارتقا می‌یابد و این روند باید با شتاب بیشتری دنبال شود.



رئیس‌جمهور ایجاد شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز را الزامی خواند و با تقدیر از اقدامات فعلی در زمینه رصد و مانیتورینگ، افزود: با وجود پیشرفت‌های قابل‌تقدیر، همچنان ممکن است از برخی مسائل غافل باشیم. تطبیق با استاندارد‌های جهانی، آموزش فناوری‌های نوین و توسعه سامانه‌های چندجانبه و مؤثر، از اولویت‌های وزارت نفت در ارتقاء عملکرد مهندسان و متخصصان است.



پزشکیان با تأکید بر اینکه خلاقیت و توسعه تکنولوژی، ابزار رقابت در بازار‌های جهانی است، گفت: افق و چشم‌انداز ما در فناوری باید نامحدود باشد تا در زمینه توسعه فناوری‌ها در یک نقطه متوقف نشویم. در این امر در راستای دستیابی به موفقیت و پیشرفت، ابتدا نقاط قوت و ضعف را تحلیل و بهره‌وری را در تمام ابعاد ارتقا دهیم.



رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح بهره‌وری، کیفیت و عملکرد را شاخص اصلی تخصیص اعتبارات و منابع برشمرد و خطاب به مسئولان تأکید کرد: اگر نیاز است کارشناسان خود را برای به‌روزرسانی دانش به سایر کشور‌ها اعزام کنید، این کار را انجام دهید. همچنین ارتقاء بهره‌وری و کارایی باید مبنای پرداخت دستمزد و کارانه باشد؛ میان نیروی کارآمد و غیرکارآمد باید تفاوت قائل شد و افرادی که خوب کار می‌کنند تشویق شوند.



در بخش پایانی این بازدید، رئیس‌جمهور با حضور در اتاق مانیتورینگ شرکت ملی نفت، گزارش‌های تفصیلی مدیران را درباره مصرف کلی گاز و نفت، مدیریت انرژی در دوران دو جنگ اخیر، فرایند چرخه تولید تا مصرف، وضعیت مصارف بخش‌های مختلف، میزان جمع‌آوری سالانه گاز‌های فلر و همچنین داشبورد رصدخانه پروژه‌های ملی، را استماع کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت