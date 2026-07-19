مشاور وزیر نیرو در پروژه‌های ملی مسکن بیان کرد: ما در تامین آب و برق پشت سر عملیات ساخت قرار داریم، یعنی همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی باید ساخت را انجام دهند، به مرحله‌ای از پیشرفت که رسیدند، تامین زیرساخت به شرکت‌های ما ابلاغ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - احمد خانی، مشاور وزیر نیرو در پروژه‌های ملی مسکن، گفت: ما در حوزه تامین آب و برق پروژه‌های ملی مسکن درگیر هستیم؛ به این معنا که دوستان وزارت راه باید ساخت و اجرا را به مرحله‌ای از پیشرفت مناسب و مطابق برنامه برسانند تا اجرای کار به شرکت‌های ما ابلاغ شود و آنها نیز نسبت به تامین زیرساخت‌های آب، برق و فاضلاب اقدام کنند.

او افزود: در بعضی موارد، این موضوع با هم تداخل پیدا می‌کند و به مشکل می‌خورد که در ادامه گفت‌و‌گو دلایل آن را هم توضیح می‌دهم.

خانی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که داریم، افزایش همین هماهنگی‌هاست. بر اساس مصوبه جلسه ۱۹ خردادماه مسکن، قرار شده یک کارگروه هماهنگی ساخت و زیرساخت ایجاد شود که این کارگروه تشکیل شده و جلسات مختلفی هم داشته است. در این جلسات، هماهنگی لازم انجام می‌شود تا ان‌شاءالله بتوانیم واحد‌هایی را تحویل دهیم که قابل بهره‌برداری باشند؛ چراکه رویکرد وزیر راه و شهرسازی هم همین است که واحد‌های افتتاح‌شده، قابل استفاده و بهره‌برداری باشند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، مسکن مهر
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