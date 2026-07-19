باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - احمد خانی، مشاور وزیر نیرو در پروژههای ملی مسکن، گفت: ما در حوزه تامین آب و برق پروژههای ملی مسکن درگیر هستیم؛ به این معنا که دوستان وزارت راه باید ساخت و اجرا را به مرحلهای از پیشرفت مناسب و مطابق برنامه برسانند تا اجرای کار به شرکتهای ما ابلاغ شود و آنها نیز نسبت به تامین زیرساختهای آب، برق و فاضلاب اقدام کنند.
او افزود: در بعضی موارد، این موضوع با هم تداخل پیدا میکند و به مشکل میخورد که در ادامه گفتوگو دلایل آن را هم توضیح میدهم.
خانی ادامه داد: یکی از برنامههایی که داریم، افزایش همین هماهنگیهاست. بر اساس مصوبه جلسه ۱۹ خردادماه مسکن، قرار شده یک کارگروه هماهنگی ساخت و زیرساخت ایجاد شود که این کارگروه تشکیل شده و جلسات مختلفی هم داشته است. در این جلسات، هماهنگی لازم انجام میشود تا انشاءالله بتوانیم واحدهایی را تحویل دهیم که قابل بهرهبرداری باشند؛ چراکه رویکرد وزیر راه و شهرسازی هم همین است که واحدهای افتتاحشده، قابل استفاده و بهرهبرداری باشند.