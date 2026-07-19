باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه گفت که کی يف به سه انبار نفت و یک تأسیسات سوخت در منطقه استاوروپول روسیه و همچنین سه کشتی که آن را بخشی از «ناوگان سایه» روسیه در دریای سیاه توصیف کرد، حمله کرده است.
زلنسکی در X مدعى شد: «ما همچنان به حملات روسیه به شیوهای کاملاً موجه و دقیق پاسخ میدهیم.»
پیش از این، ولادیمیر ولادیمیروف، فرماندار منطقهای در تلگرام گفت که حمله پهپادی باعث آتشسوزی در یک منطقه صنعتی در شمال استاوروپول شده است.
او گفت که مواد قابل اشتعال در محل در حال انفجار بودند و باعث انفجارهایی شدند که در شهر شنیده میشد، اما افزود که هیچ تهدیدی برای مناطق مسکونی اطراف وجود ندارد.
ولادیمیروف گفت، طبق اطلاعات اولیه، هیچ مرگ یا زخمی گزارش نشده است.
در اوایل ماه ژوئیه، اوکراین ادعا کرد که حملاتش به زیرساختهای انرژی روسیه ۴۲.۷۴ درصد از ظرفیت پالایش نفت این کشور را از کار انداخته است.
ستاد کل اوکراین اعلام کرد که نیروهایش در ماه گذشته به هشت پالایشگاه نفت روسیه حمله کرده و بیش از ۶۰ مخزن ذخیرهسازی را که ۵۸ درصد آنها حاوی فرآوردههای نفتی و ۴۲ درصد نفت خام بودند، تخریب یا به شدت آسیب زدهاند. ارتش ضرر این صنعت را از اوت ۲۰۲۵، ۱۳.۵ میلیارد دلار تخمین زده است.
حملات پهپادهای اوکراینی به پالایشگاههای نفت روسیه، چندین تأسیسات را مجبور به تعلیق عملیات برای تعمیر و نگهداری کرده است و مسکو را بر آن داشته است که به طور دورهای محدودیتهایی را با هدف تثبیت بازار سوخت داخلی اعمال کند.
منبع: آناتولى