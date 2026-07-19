باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - داود پرهیزکاری، رئیس مرکز ملی فوتبال، در حاشیه مراسم امضای قرارداد احداث ساختمان جدید فدراسیون فوتبال، این پروژه را گامی کلیدی در راستای بهبود خدمات‌رسانی به خانواده بزرگ فوتبال کشور دانست.

پرهیزکاری با اشاره به اهمیت این رویداد در تقویم عمرانی فدراسیون، اظهار داشت: «توسعه زیرساخت‌ها، یکی از الزامات اجتناب‌ناپذیر برای پیشرفت فوتبال است. احداث ساختمان جدید نه‌تنها فضایی در شأن خانواده فوتبال فراهم می‌کند، بلکه بسترساز ارائه خدمات بهینه، ایجاد امکانات مدرن و در نهایت، افزایش بهره‌وری در ساختار اداری فدراسیون خواهد بود.»

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های قاطع اعضای هیئت‌رئیسه برای اجرایی شدن این طرح، نقش رسانه‌ها را به عنوان بازوی اطلاع‌رسانی و پشتوانه ورزش کشور ستود و افزود: «تلاش ما بر این است تا با همراهی و همدلی تمامی بخش‌های فدراسیون، عملیات اجرایی این پروژه در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به سرانجام برسد و شاهد بهره‌برداری از بنایی باشیم که پاسخگوی نیاز‌های واقعی جامعه فوتبال باشد.»

گفتنی است این مراسم با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.