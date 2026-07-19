تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال مقابل ترکیه سه بر یک نتیجه را واگذار کرد و در جایگاه چهاردهم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز (یکشنبه ۲۸ تیر) در چهارمین و آخرین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف ترکیه رفت و سه بر یک نتیجه را به واگذار کرد تا با سه برد و ۱۱ امتیاز در رتبه چهاردهم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها باقی بماند. تیم ایران با میانگین ۲۳.۲ سال در هفته سوم، دومین تیم جوان شرکت کننده در لیگ ملت‌ها است.

تیم ایران در ست نخست این دیدار نمایش مقتدرانه‌ای مقابل ترکیه داشت و تیم برتر میدان بود و در نهایت ۲۵ بر ۱۷ ترکیه را شکست داد، اما شاگردان کواچ در ست دوم تا حدودی بازی را کنترل کردند و در نهایت این ست ۲۵ بر ۲۲ به سود ترکیه به پایان رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

جدال دو تیم در ست‌های سوم و چهارم نیز با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹ به سود ترکیه پایان یافت تا شاگردان کواچ سه بر یک فاتح این میدان شوند و با هشت برد و ۲۲ امتیاز صعودشان به مرحله نهایی قطعی شود.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، علی حق‌پرست، نیما باطنی، علی حاجی‌پور و محمدرضا حضرت‌پور استفاده کرد.

ایلشن داوودی‌پور، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، سید عیسی ناصری، مبین نصری، یوسف کاظمی و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این دیدار بودند که با نظر سرمربی ایتالیایی به میدان رفتند.

سید متین حسینی و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی کشورمان که در دیدار مقابل ترکیه استراحت داشتند نیز از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا کردند. همچنین سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران از جمله تماشاگران این دیدار بود.

اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی والیبال ترکیه نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب مورات ینی‌پازار، آدیس لاگومژیا، بدیرهان بولبول، احمد تومر، افه بایرام، گوکچن یوکسل و برکای بایراکتار استفاده کرد.

دومینگا لوت از ایتالیا و کنت آرو از فنلاند به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت دیدار ایران و ترکیه را برعهده داشتند.

ملی پوشان والیبال ایران پس از بازگشت به کشور و استراحتی کوتاه، تمرینات خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک شروع خواهند کرد.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، والیبال ، لیگ ملت های والیبال ، ترکیه
خبرهای مرتبط
حق‌پرست امتیازآورترین بازیکن ایران در دیدار مقابل ترکیه
لیگ ملت های والیبال؛
فهرست بازیکنان ایران برای دیدار مقابل ترکیه مشخص شد
پسران طلایی ایران بدون شکست بر بام آسیا/ هشتمین مدال ١۴٠۵ والیبال به رنگ طلا ضرب شد
عارف قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال آسیا را تبریک گفت
ناکامی شاگردان پیاتزا مقابل اسلوونی
هفتمی تیم والیبال نشسته بانوان در قهرمانی جهان
والیبال نوجوانان ایران فینالیست آسیا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آرژانتین - اسپانیا؛ دوئل جذاب مسی و یامال برای رسیدن به قهرمانی
دبیر: من تا به حال به آمریکایی نباختم/ نوکر مردم جنوب کشور هستم+ فیلم
رکورد پله شکسته شد
برتری جوانان هندبال ایران مقابل قهرمان آسیا؛ قطر هم زانو زد
محبی از سپاهان جدا شد؛ پرسپولیس یا تراکتور مقصد جدید
سرنوشت خارجی های پرسپولیس در دستان تارتار
اخباری در آستانه پیوستن به پرسپولیس
رکوردی شگفت‌انگیز به نام امباپه؛ ۲۲ گل در ۲۲ بازیِ جام جهانی
دعوت از داور ایرانی برای قضاوت در بازی‌های آسیایی ناگویا
استقلال شرایط جدید را به یاسر آسانی اطلاع داد
آخرین اخبار
استارت ساختمان ۸ میلیون دلاری فدراسیون فوتبال
حق‌پرست امتیازآورترین بازیکن ایران در دیدار مقابل ترکیه
ترکیه با عبور از ایران راهی مرحله نهایی شد/ شاگردان پیاتزا چهاردهم شدند
مصوبات جدید سازمان لیگ در مورد نقل و انتقالات فوتبال 
برگزاری ششمین نشست هماهنگی کادر سرپرستی کاروان اعزامی به آیچی ناگویا
رئیس فدراسیون ناشنوایان مشخص شد
احداث ساختمان جدید فدراسیون فوتبال کلید خورد
محبی از سپاهان جدا شد؛ پرسپولیس یا تراکتور مقصد جدید
اسبقیان:امروز روز اختلاف نیست؛ روز همدلی، هماهنگی و حرکت رو به جلوست
آیا بازیکنان فرانسه زیر پای دشان را خالی کردند؟
استقلال شرایط جدید را به یاسر آسانی اطلاع داد
تعامل با باشگاه‌ها در اولویت آماده‌سازی تا ناگویا
برنامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا ۲۰۲۶ اعلام شد
دبیر: من تا به حال به آمریکایی نباختم/ نوکر مردم جنوب کشور هستم+ فیلم
دعوت از داور ایرانی برای قضاوت در بازی‌های آسیایی ناگویا
رکورد پله شکسته شد
برتری جوانان هندبال ایران مقابل قهرمان آسیا؛ قطر هم زانو زد
رکوردی شگفت‌انگیز به نام امباپه؛ ۲۲ گل در ۲۲ بازیِ جام جهانی
سرنوشت خارجی های پرسپولیس در دستان تارتار
اخباری در آستانه پیوستن به پرسپولیس
آرژانتین - اسپانیا؛ دوئل جذاب مسی و یامال برای رسیدن به قهرمانی
فرانسه ۴ - ۶ انگلیس/ سه شیرها برای نخستین بار سوم شدند + عکس و فیلم
بازیکن سابق بارسلونا در تیررس پرسپولیس
قهرمانی مقتدرانه ایران در مسابقات تنیس دیویس کاپ
دعوت از ۱۲ بازیکن به مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی + عکس
سیدبندی فوتبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶/ ایران در سید قرار گرفت
علیزاده: مقابل ژاپن استثنایی بودیم/ تیم منظم و با غیرتی داریم
پسران طلایی ایران بدون شکست بر بام آسیا/ هشتمین مدال ١۴٠۵ والیبال به رنگ طلا ضرب شد
فهرست بازیکنان ایران برای دیدار مقابل ترکیه مشخص شد
عارف قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال آسیا را تبریک گفت