باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی صهیونیست گزارش داد که تل‌آویو در حال آماده شدن برای دریافت هواپیما‌های سوخت‌رسان جدیدی از آمریکا است.

این مقام صهیونیست گفت که آمریکا «تصمیم گرفته است وضعیت استقرار نیرو‌های خود در منطقه را تغییر دهد» و «ناوگان موجود هواپیما‌های سوخت‌رسان هوایی مستقر در اسرائیل را با هواپیما‌های سوخت‌رسان بیشتری تقویت کند».

پیش از این و در روز جمعه، وب‌سایت خبری آکسیوس با استناد به سه مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که دولت ترامپ به تل‌آویو اطلاع داده است که ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به سرزمین‌های اشغالی اعزام خواهد کرد.

این مقام نظامی صهیونیست توضیح داد که با توجه به ملاحظات عملیاتی و لجستیکی، آمریکا تصمیم گرفته است بخشی از هواپیما‌های سوخت‌رسان را علاوه بر پایگاه‌های نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، در فرودگاه‌های تجاری آن نیز مستقر کند.

منبع: رویترز