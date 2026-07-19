یک منبع صهیونیست مدعی است که آمریکا به زودی تعداد هواپیما‌های سوخت‌رسان خود را در سرزمین‌های اشغالی افزایش می‌دهد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی صهیونیست گزارش داد که تل‌آویو در حال آماده شدن برای دریافت هواپیما‌های سوخت‌رسان جدیدی از آمریکا است.

این مقام صهیونیست گفت که آمریکا «تصمیم گرفته است وضعیت استقرار نیرو‌های خود در منطقه را تغییر دهد» و «ناوگان موجود هواپیما‌های سوخت‌رسان هوایی مستقر در اسرائیل را با هواپیما‌های سوخت‌رسان بیشتری تقویت کند». 

پیش از این و در روز جمعه، وب‌سایت خبری آکسیوس با استناد به سه مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که دولت ترامپ به تل‌آویو اطلاع داده است که ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به سرزمین‌های اشغالی اعزام خواهد کرد.

این مقام نظامی صهیونیست توضیح داد که با توجه به ملاحظات عملیاتی و لجستیکی، آمریکا تصمیم گرفته است بخشی از هواپیما‌های سوخت‌رسان را علاوه بر پایگاه‌های نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، در فرودگاه‌های تجاری آن نیز مستقر کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: سوخت رسان ، هواپیمای آمریکایی ، سرزمین‌های اشغالی
خبرهای مرتبط
سایه لابی صهیونیستی بر تصمیمات کنگره آمریکا
شهادت ٨ فلسطينى در حملات رژيم صهيونيستى به غزه
بلژیک واردات محصولات شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ناوگان جنگی یا نمایشی: آیا نیروی دریایی آمریکا واقعاً می‌تواند جنگ طولانی با ایران را تحمل کند؟
مقر گروهک «حزب آزادی کردستان» هدف حملات شدید ایران + فیلم
ترامپ خواستار اضافه کردن ایران به لایحه تحریم‌های روسیه شد
ایران موشک‌های خود را برای مانور با سرعت بالا و عبور از سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق داده است
گاردین: ترامپ «خطرناک‌ترین عامل» تنش‌های بین‌المللی و «سلاح کشتار جمعی متحرک» است
حمله اسرائیل به خاک سوریه
تحلیلگر آمریکایی: ترامپ در جنگی فاقد «منطق راهبردی» گرفتار شده است
تعلیق عملیات شرکت انرژی آمریکایی در کردستان عراق پس از حملات پهپادی
وزارت خارجه آمریکا به شهروندان خود درباره سفر در سراسر جهان هشدار داد
صادرات نفت عراق و عربستان به امریکا صفر شد
آخرین اخبار
ادعای رژیم صهیونیستی درباره افزایش سوخت‌رسان‌های آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی
حمله اوکراین به ۳ انبار نفت و تأسیسات سوخت در منطقه استاوروپول روسیه
ترامپ خواستار اضافه کردن ایران به لایحه تحریم‌های روسیه شد
هزینه‌های نظامی اوکراین در ۲۰۲۶ به ۹۸ میلیارد دلار رسید
امیر قطر و نخست‌وزیر عراق بر لزوم پایبندی ایران و آمریکا به گفت‌و‌گو و دیپلماسی تأکید کردند
صادرات نفت عراق و عربستان به امریکا صفر شد
گزارش‌های غیررسمی درباره تخلیه فرودگاه و بندر العقبه اردن
وال استریت ژورنال: ایران در طول آتش‌بس با آمریکا ۶ میلیارد دلار نفت صادر کرد
ایران موشک‌های خود را برای مانور با سرعت بالا و عبور از سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق داده است
حمله اسرائیل به خاک سوریه
آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت روسیه بر اثر حمله پهپادی
گاردین: ترامپ «خطرناک‌ترین عامل» تنش‌های بین‌المللی و «سلاح کشتار جمعی متحرک» است
ناوگان جنگی یا نمایشی: آیا نیروی دریایی آمریکا واقعاً می‌تواند جنگ طولانی با ایران را تحمل کند؟
مقام روس: ترامپ فاقد قدرت سیاسی کافی در مسئله اوکراین است
تعلیق عملیات شرکت انرژی آمریکایی در کردستان عراق پس از حملات پهپادی
تحلیلگر آمریکایی: ترامپ در جنگی فاقد «منطق راهبردی» گرفتار شده است
وزارت خارجه آمریکا به شهروندان خود درباره سفر در سراسر جهان هشدار داد
مقر گروهک «حزب آزادی کردستان» هدف حملات شدید ایران + فیلم
الجزیره: کشته شدن سربازان آمریکایی، ضربه‌ای تازه به ترامپ در میانه جنگ
معترضان در سوئد حملات اسرائیل به غزه و لبنان را محکوم کردند
سنتکام کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حملات ایران را تایید کرد
ترکیه و امارات در حال مذاکره برای انتقال سامانه اس-۴۰۰ هستند
گاردین: جنگ با ایران می‌تواند پرهزینه‌ترین قمار سیاسی ترامپ باشد
شهادت ٨ فلسطينى در حملات رژيم صهيونيستى به غزه
فنلاند ترافیک هوایی و دریایی خود را موقتا محدود کرد
سایه لابی صهیونیستی بر تصمیمات کنگره آمریکا
هشدار ایتالیا: گرمای شدید سالانه تا ۱۲ میلیارد یورو به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند
روسیه و امارات خواستار پایان فوری درگیری‌ها در منطقه شدند
تاس: رئیس جمهور ایران در اجلاس بریکس در هند شرکت خواهد کرد
آلمان سطح تهدید امنیتی در این کشور را افزایش داد