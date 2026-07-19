علی حق‌پرست امتیازآورترین بازیکن ایران در دیدار مقابل ترکیه در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف ترکیه رفت و سه بر یک نتیجه را واگذار کرد.

علی حق‌پرست با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود. آدیس لاگومژیا از تیم ترکیه نیز با کسب ۲۳ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۲ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۵ پوئن در حمله، ۷ امتیاز در دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۱۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال ترکیه نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۲ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۴ امتیاز حمله، ۱۸ دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۲۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، لیگ ملت های والیبال ، والیبال
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