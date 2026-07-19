مدیر جهاد کشاورزی سقز از تولید ۱۸۰ هزار تن گندم در این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - فریدون حامدی، در جریان بازدید مسئولان استانی از مرکز خرید شرکت تعاونی صاحب و فرآوری بذر گندم، از پیش‌بینی تولید انبوه در این منطقه خبر دادوگفت:میزان گندم خریداری شده در شهرستان سقز تا این مرحله به ۳۰ هزار تن رسیده است.

 وی افزود: بر اساس برآوردهای عملیاتی، انتظار می‌رود میزان تولید گندم در شهرستان سقز در سال جاری به ۱۸۰ هزار تن برسد که از این میزان، ۱۳۰ هزار تن به مراکز خرید تضمینی تحویل داده خواهد شد.

حامدی با اشاره به زیرساخت‌های پیشرفته کشاورزی در این شهرستان، افزود: سقز دارای ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۷۰ هزار تنی در سیلوها و انبارهای اختصاصی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز همچنین بر اهمیت زیرساخت‌های صنعتی منطقه از جمله وجود دو مرکز فرآوری بذر و دو کارخانه آردسازی تأکید کرد که نقش مهمی در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی ایفا می‌کنند.

برچسب ها: کردستان ، خرید گندم ، محصولات کشاورزی
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