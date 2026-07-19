سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با قدردانی از مردم و نیرو‌های مسلح، تأکید کرد: ملی‌پوشان در سخت‌ترین شرایط، پیام اقتدار و مظلومیت ایران را به جهان رساندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶ با قدردانی از مردم ایران، نیرو‌های مسلح و مسئولان کشور گفت: وطن مهم‌ترین ناموس هر ایرانی است و مردم در روز‌های سخت با اتحاد و ایستادگی از کشورشان دفاع کردند.

 وی همچنین از مردم استان‌های جنوبی به‌ویژه خوزستان به دلیل مقاومت و غیرت مثال‌زدنی‌شان قدردانی کرد.

قلعه‌نویی با اشاره به حضور تیم ملی در جام جهانی اظهار داشت: مهم‌ترین دستاورد ما این بود که دنیا اقتدار و مظلومیت ایران را دید. بازیکنان تیم ملی با تمام وجود برای سربلندی کشور جنگیدند و با وجود همه سختی‌ها، از هیچ تلاشی دریغ نکردند. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وی با بیان اینکه تیم ملی توانست همه ایرانیان را حول یک پرچم متحد کند، افزود: مردم با هر سلیقه و نگرشی کنار تیم ملی ایستادند و این بزرگ‌ترین موفقیت ما بود.

سرمربی تیم ملی در ادامه از مشکلات بی‌سابقه کاروان ایران در مسیر حضور در جام جهانی پرده برداشت و گفت: تا دو هفته مانده به اعزام، حتی مقصد نهایی تیم مشخص نبود. انتقال اجباری به تیخوانا، سفر‌های طولانی، تأخیر در صدور ویزا و محرومیت از امکانات مناسب، شرایطی را رقم زد که هیچ تیمی در جام جهانی تجربه نکرد.

وی تأکید کرد: تنها ۲۴ ساعت پیش از مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را پیدا کردیم و حتی برنامه‌های آماده‌سازی و دیدار‌های تدارکاتی ما نیز به دلیل این محدودیت‌ها لغو شد.

قلعه‌نویی با انتقاد از برخی منتقدان اظهار داشت: بعضی افراد بدون اطلاع از واقعیت‌ها، عملکرد تیم ملی را زیر سؤال بردند؛ در حالی که بازیکنان با ایثار و از خودگذشتگی در میدان حاضر شدند و با وجود تمام مشکلات، نمایش قابل قبولی ارائه کردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وی همچنین از حمایت‌های فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و رئیس‌جمهور قدردانی کرد و گفت: با وجود همه موانع، نه به دنبال بهانه بودیم و نه مسئولیت را به گردن دیگران انداختیم؛ تلاش کردیم با برنامه‌ریزی بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی در پایان با اشاره به عملکرد فنی شاگردانش خاطرنشان کرد: فوتبال همیشه قابل پیش‌بینی نیست، اما اعتقاد دارم تیم ملی ایران شایستگی صعود به مرحله حذفی را داشت. بازیکنان با تمام وجود برای ایران جنگیدند و مطمئنم ارزش کار این نسل در سال‌های آینده بیشتر مشخص خواهد شد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تیم ملی ، امیر قلعه نویی
خبرهای مرتبط
رودری بهترین بازیکن جام شد/ دستکش طلایی به اونای سیمون رسید
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
یک میلیون دلار کافی نیست؛ قلعه‌‌نویی باز هم پاداش می‌خواهد
تاج خبر داد:
قلعه‌نویی سرمربی ایران در جام‌ملت‌های آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
کوین کیگان اسطوره باشگاه لیورپول درگذشت
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
تکواندوی ایران ۵ طلا در کره گرفت
تلاش استقلال برای فسخ توافقی بدون شکایت با نازون
هدف ما افتخارآفرینی در ناگویا و لس‌آنجلس است + فیلم
خناری‌نژاد نامزد انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک شد
وحید کاظمی داور دیدار پلی آف لیگ برتر شد
جایزه بازی جوانمردانه جام جهانی به هلند رسید + عکس
پایان اردوی تیم ملی جوانان در ترکیه با تساوی مقابل ایغدیر
رسمی؛ سهرابیان به سپاهان پیوست
جهانگیری به مدال برنز صد متر آزاد شنای قهرمانی آسیا رسید
واحد معاینات دهان و دندان آکادمی ملی المپیک راه‌اندازی شد
طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان شد
پزشکیان: شادمانی ملت اسپانیا شادمانی ملت ایران است
تبریک قالیباف به روسای مجالس اسپانیا به‌مناسبت قهرمانی در جام جهانی فوتبال
وقتی حق و باطل در زمین سبز تعیین تکلیف شد
واکنش ایران به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶
وقتی بهترین بازیکن جهان ترامپ را از روی صحنه بیرون کرد+ فیلم
رتبه رامین رضاییان در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
کم محلی دروازه بان تیم اسپانیا به ترامپ+ فیلم
ترین‌های جام ۲۰۲۶/ ماتادور ها جوایز را درو کردند
بازدید وزیر ورزش و جوانان از ۵ فدراسیون/ توجه خاص به بیماری های خاص
طارمی به اردوی المپیاکوس رسید
گزینه های مدنظر پرسپولیس برای جایگزینی میلاد محمدی
نسل سازی، تنها راه رستگاری در جام ملت‌ها است
انتظار استعفای قلعه نویی را داشتیم/ آینده فوتبال ایران مثل بازار آشفته است