سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با قدردانی از مردم و نیرو‌های مسلح، تأکید کرد: ملی‌پوشان در سخت‌ترین شرایط، پیام اقتدار و مظلومیت ایران را به جهان رساندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶ با قدردانی از مردم ایران، نیرو‌های مسلح و مسئولان کشور گفت: وطن مهم‌ترین ناموس هر ایرانی است و مردم در روز‌های سخت با اتحاد و ایستادگی از کشورشان دفاع کردند.

 وی همچنین از مردم استان‌های جنوبی به‌ویژه خوزستان به دلیل مقاومت و غیرت مثال‌زدنی‌شان قدردانی کرد.

قلعه‌نویی با اشاره به حضور تیم ملی در جام جهانی اظهار داشت: مهم‌ترین دستاورد ما این بود که دنیا اقتدار و مظلومیت ایران را دید. بازیکنان تیم ملی با تمام وجود برای سربلندی کشور جنگیدند و با وجود همه سختی‌ها، از هیچ تلاشی دریغ نکردند. 

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وی با بیان اینکه تیم ملی توانست همه ایرانیان را حول یک پرچم متحد کند، افزود: مردم با هر سلیقه و نگرشی کنار تیم ملی ایستادند و این بزرگ‌ترین موفقیت ما بود.

سرمربی تیم ملی در ادامه از مشکلات بی‌سابقه کاروان ایران در مسیر حضور در جام جهانی پرده برداشت و گفت: تا دو هفته مانده به اعزام، حتی مقصد نهایی تیم مشخص نبود. انتقال اجباری به تیخوانا، سفر‌های طولانی، تأخیر در صدور ویزا و محرومیت از امکانات مناسب، شرایطی را رقم زد که هیچ تیمی در جام جهانی تجربه نکرد.

وی تأکید کرد: تنها ۲۴ ساعت پیش از مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را پیدا کردیم و حتی برنامه‌های آماده‌سازی و دیدار‌های تدارکاتی ما نیز به دلیل این محدودیت‌ها لغو شد.

قلعه‌نویی با انتقاد از برخی منتقدان اظهار داشت: بعضی افراد بدون اطلاع از واقعیت‌ها، عملکرد تیم ملی را زیر سؤال بردند؛ در حالی که بازیکنان با ایثار و از خودگذشتگی در میدان حاضر شدند و با وجود تمام مشکلات، نمایش قابل قبولی ارائه کردند.

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وی همچنین از حمایت‌های فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و رئیس‌جمهور قدردانی کرد و گفت: با وجود همه موانع، نه به دنبال بهانه بودیم و نه مسئولیت را به گردن دیگران انداختیم؛ تلاش کردیم با برنامه‌ریزی بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی در پایان با اشاره به عملکرد فنی شاگردانش خاطرنشان کرد: فوتبال همیشه قابل پیش‌بینی نیست، اما اعتقاد دارم تیم ملی ایران شایستگی صعود به مرحله حذفی را داشت. بازیکنان با تمام وجود برای ایران جنگیدند و مطمئنم ارزش کار این نسل در سال‌های آینده بیشتر مشخص خواهد شد. 

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برچسب ها: تیم ملی ، امیر قلعه نویی
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