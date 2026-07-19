باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶ با قدردانی از مردم ایران، نیروهای مسلح و مسئولان کشور گفت: وطن مهمترین ناموس هر ایرانی است و مردم در روزهای سخت با اتحاد و ایستادگی از کشورشان دفاع کردند.
وی همچنین از مردم استانهای جنوبی بهویژه خوزستان به دلیل مقاومت و غیرت مثالزدنیشان قدردانی کرد.
قلعهنویی با اشاره به حضور تیم ملی در جام جهانی اظهار داشت: مهمترین دستاورد ما این بود که دنیا اقتدار و مظلومیت ایران را دید. بازیکنان تیم ملی با تمام وجود برای سربلندی کشور جنگیدند و با وجود همه سختیها، از هیچ تلاشی دریغ نکردند.
وی با بیان اینکه تیم ملی توانست همه ایرانیان را حول یک پرچم متحد کند، افزود: مردم با هر سلیقه و نگرشی کنار تیم ملی ایستادند و این بزرگترین موفقیت ما بود.
سرمربی تیم ملی در ادامه از مشکلات بیسابقه کاروان ایران در مسیر حضور در جام جهانی پرده برداشت و گفت: تا دو هفته مانده به اعزام، حتی مقصد نهایی تیم مشخص نبود. انتقال اجباری به تیخوانا، سفرهای طولانی، تأخیر در صدور ویزا و محرومیت از امکانات مناسب، شرایطی را رقم زد که هیچ تیمی در جام جهانی تجربه نکرد.
وی تأکید کرد: تنها ۲۴ ساعت پیش از مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را پیدا کردیم و حتی برنامههای آمادهسازی و دیدارهای تدارکاتی ما نیز به دلیل این محدودیتها لغو شد.
قلعهنویی با انتقاد از برخی منتقدان اظهار داشت: بعضی افراد بدون اطلاع از واقعیتها، عملکرد تیم ملی را زیر سؤال بردند؛ در حالی که بازیکنان با ایثار و از خودگذشتگی در میدان حاضر شدند و با وجود تمام مشکلات، نمایش قابل قبولی ارائه کردند.
وی همچنین از حمایتهای فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و رئیسجمهور قدردانی کرد و گفت: با وجود همه موانع، نه به دنبال بهانه بودیم و نه مسئولیت را به گردن دیگران انداختیم؛ تلاش کردیم با برنامهریزی بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی در پایان با اشاره به عملکرد فنی شاگردانش خاطرنشان کرد: فوتبال همیشه قابل پیشبینی نیست، اما اعتقاد دارم تیم ملی ایران شایستگی صعود به مرحله حذفی را داشت. بازیکنان با تمام وجود برای ایران جنگیدند و مطمئنم ارزش کار این نسل در سالهای آینده بیشتر مشخص خواهد شد.