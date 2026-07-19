سازمان هواپیمایی کشوری جزئیات عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، جزئیات عملیات پروازی اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ شامل بازه زمانی اجرای طرح، نرخ بلیت و محدودیت‌های فروش اعلام شد.

طبق این اطلاعیه، عملیات پروازی اربعین از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و نرخ بلیت پروازهای یک‌طرفه به مقصد عراق برای زائران بر اساس مبدأ پروازی تعیین شده است.

بر این اساس، نرخ بلیت یک‌طرفه از تهران و اکثر استان‌های کشور ۱۲ میلیون تومان تعیین شده و زائرانی که از استان‌های خراسان، سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان عازم سفر هستند، باید برای هر مسیر ۱۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی در ایام اربعین، مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را برای شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر فروش بلیت اعلام کرده است. بر این اساس، فروش بلیت با نرخی بالاتر از نرخ مصوب، فروش اجباری بلیت دوطرفه، دریافت مبالغ اضافی از اتباع خارجی، فروش گروهی بیش از ۹ نفر و انعقاد قراردادهای چارتری در ایام اربعین ممنوع خواهد بود.

همچنین دریافت هرگونه وجه اضافی از مسافران توان‌یاب و افراد دارای معلولیت نیز ممنوع اعلام شده است.

در بخش الزامات این دستورالعمل آمده است که نرخ بلیت برای بزرگسالان و کودکان یکسان خواهد بود. علاوه بر این، شرکت‌های هواپیمایی موظفند نمایندگان تام‌الاختیار خود را در فرودگاه‌های ایران و عراق مستقر کنند تا نسبت به رسیدگی به مسائل و مطالبات مسافران اقدام شود.

بر اساس این اطلاعیه، ارائه خدمات ویژه به مسافران توان‌یاب و دارای معلولیت نیز بدون دریافت هزینه اضافی از دیگر الزامات شرکت‌های هواپیمایی در عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵ خواهد بود.

انتشار این دستورالعمل در حالی صورت گرفته است که هر ساله میلیون‌ها زائر برای حضور در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی راهی شهرهای نجف و کربلا می‌شوند و مدیریت عرضه بلیت و کنترل قیمت‌ها از مهم‌ترین مطالبات زائران در آستانه این رویداد مذهبی به شمار می‌رود.