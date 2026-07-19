فرماندار بناب دود متصاعد شده در جاده بناب - مراغه را ناشی از آتش سوزی محل نگهداری لاستیک های کهنه اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدحسین قلعه ای، ضمن تکذیب هر گونه اخبار مبنی بر انفجار ناشی از پرتابه های دشمن، اظهار کرد: این دود غلیظ به علت آتش گرفتن تعداد زیادی لاستیک و تایرهای کهنه در حد فاصل شهرهای مراغه و بناب است و هیچ گونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد.

به گفته وی این آتش سوزی حوالی ساعات بعد از ظهر اتفاق افتاد و عوامل آتش نشانی شهرهای بناب و مراغه در محل حاضر شده و نسبت به اطفای حریق وارد عمل شدند.

قلعه ای با اعلام اینکه آتش سوزی اکنون به طور کامل اظفا شده است، گفت: این حادثه هیچ گونه تلفاتی نداشته و آسیب های مالی آن نیز بسیار ناچیز بوده است.

برچسب ها: آتش سوزی ، تکذبیه
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دود جاده بناب-مراغه ناشی از آتش‌سوزی ضایعات لاستیک است
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دود جاده بناب-مراغه ناشی از آتش‌سوزی ضایعات لاستیک است