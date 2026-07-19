فرماندار و رییس ستاد اربعین گیلانغرب گفت: مرز سومار امسال برای نخستین بار به صورت رسمی میزبان زائران اربعین خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حشمت رضایی بازگشایی مرز سومار را یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر برای شهرستان گیلانغرب و استان کرمانشاه دانست و اظهار کرد: این اتفاق نتیجه سالها مطالبه مردم، پیگیری مستمر مسوولان در سطوح مختلف و همکاری جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق است که امروز به ثمر نشسته و زمینه تردد رسمی زائران اربعین را فراهم کرده است.
وی افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماترسان، بخش عمده زیرساختهای مورد نیاز در مدت زمانی کوتاه تکمیل شد تا سومار به عنوان دومین مرز استان کرمانشاه برای میزبانی از زائران اربعین آماده شود.
فرماندار گیلانغرب همچنین با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای مسوولان ملی و استانی و دستگاههای مرتبط در فعالسازی این مرز با اشاره به فراهم شدن الزامات قانونی و اخذ موافقت طرف عراقی برای تردد زائران از مرز سومار گفت: اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای مرزی، علاوه بر فراهم کردن شرایط خدمترسانی به زائران، زمینهساز آغاز فصل تازهای از توسعه و رونق اقتصادی شهرستان خواهد بود.
وی با بیان اینکه همه ظرفیتهای شهرستان برای میزبانی از زائران بسیج شده است، افزود: ستاد مردمی اربعین با مشارکت موکبداران، خیران، اصناف، جوانان و گروههای مردمی تشکیل شده و تلاش میشود خدمات رفاهی، اسکان، پذیرایی و سایر نیازهای زائران به بهترین شکل تأمین شود.
رییس ستاد اربعین حسینی گیلانغرب، اربعین را یک حرکت مردمی دانست و اظهار کرد: حضور فعال مردم در کنار دستگاههای اجرایی، مهمترین سرمایه برای ارائه خدمات شایسته به زائران است و تجربه موکبداران و فعالان فرهنگی نیز در ارتقای کیفیت خدمترسانی به کار گرفته خواهد شد.
رضایی از رسانهها، خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و شهروندان خواست با معرفی ظرفیتهای مرز سومار، زمینه آشنایی بیشتر زائران با این مسیر را فراهم کنند و افزود: هیچ محدودیتی برای ثبتنام و اعزام کاروانهای زیارتی از مرز سومار وجود ندارد و امکاناتی همچون پارکینگ، خدمات رفاهی و تمهیدات اجرایی لازم برای رفاه و امنیت زائران پیشبینی شده است.
وی با اشاره به برخی نیازهای تکمیلی این مرز نیز گفت: ایجاد یک موکب مرکزی و پیشبینی محل توقف ناوگان حملونقل در محدوده یادمان شهدای گیلانغرب، به مدیریت بهتر جابهجایی زائران و ارتقای کیفیت خدماترسانی کمک خواهد کرد.
فرماندار گیلانغرب تأکید کرد: بازگشایی مرز سومار تنها یک دستاورد زیارتی نیست، بلکه نقطه آغاز جهش توسعهای شهرستان محسوب میشود و امید است نخستین میزبانی رسمی از زائران اربعین، به نام مردم خونگرم، مهماننواز و شهیدپرور گیلانغرب در تاریخ این شهرستان ماندگار شود.