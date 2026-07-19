مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری از آغاز پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌منظور جابه‌جایی زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی اله‌یاری مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای   از آغاز پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌منظور جابه‌جایی زائران اربعین حسینی در مسیر مرز‌های شهید سلیمانی (مهران)، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین از شنبه ۲۷ تیر خبر داد و گفت: هموطنان با مراجعه به درگاه‌های اختصاصی و مشترک شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی، می‌توانند نسبت به تهیه بلیت سفر‌های اربعینی اقدام کنند.

وی بیان کرد: همچنین هموطنانی که قصد تشرف به عتبات عالیات را دارند، می‌توانند با مراجعه به پایانه‌های مسافری و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی بلیت سفر‌های اربعینی را به صورت حضوری تهیه و خریداری کنند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر خاطرنشان کرد: حدود ۵۶۰۰ دستگاه اتوبوس با عمر کاری کمتر از ۱۵ سال و قابلیت پیمایش مسیر‌های طولانی، در عملیات عظیم جابه‌جایی زائران اربعینی سال جاری مشارکت دارند.

اله‌یاری با اشاره به پیش‌بینی بیشترین سفر‌های زائران به مرز‌های شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی، افزود: برنامه‌ریزی‌های برای استفاده از ناوگان مینی‌بوسی و سواری کرایه برای پیمایش مسیر‌های با پیمایش کوتاه‌تر صورت گرفته است.

وی از بسیج همه امکانات و استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی زائران در مسیر‌های اربعینی کشور خبر و ادامه داد: هماهنگی‌ها برای استفاده از ناوگان اتوبوسی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، صنایع و کارخانجات نیز در حال انجام است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر تصریح کرد: با استقرار نیرو در پایانه‌های مسافری کشور، نسبت رصد و نظارت بر نرخ‌های پیش‌فروش و فروش حضوری بلیت سفر‌های اربعینی اقدام می‌شود.

اله‌یاری اظهار کرد: مشارکت هموطنان در پیش‌خرید بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفر‌های اربعین حسینی، نقش مؤثری در مدیریت زمان و برنامه‌ریزی سفر‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ناوگان فعال در این طرح ایفا می‌کند.

منبع: سازمان راهداری

برچسب ها: اربعین حسینی ، سازمان راهداری
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