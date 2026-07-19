مدیرکل بهزیستی لرستان با تأکید بر تداوم خدمات این سازمان حتی در شرایط بحرانی مانند جنگ و حوادث، از افتتاح ۳۷ پروژه جدید همزمان با هفته بهزیستی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر همایون عمودی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، نخبگان و هموطنان در حملات اخیر رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: خدمت به مردم، ادامه راه شهدا و تضمین‌کننده عزت ایران اسلامی است و سازمان بهزیستی در هر شرایطی، حتی در بحران‌هایی مانند جنگ و همه‌گیری کرونا، ارائه خدمات به جامعه هدف را متوقف نکرده است.

وی با اشاره به اقدامات بهزیستی در روز‌های جنگ، افزود: تیم‌های تخصصی روانشناسی با همکاری دستگاه‌هایی از جمله جمعیت هلال‌احمر به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند و خدمات مشاوره‌ای به آسیب‌دیدگان ارائه کردند. همچنین خط تلفنی ۱۴۸۰ به صورت شبانه‌روزی و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ آماده پاسخگویی به شهروندان و ارائه خدمات روانشناختی و مداخلات اجتماعی بوده‌اند.

مدیرکل بهزیستی لرستان ادامه داد: در حال حاضر ۴۶ مرکز مشاوره غیردولتی در سطح استان نیز آماده ارائه خدمات روانشناسی، کاهش اضطراب و افزایش تاب‌آوری اجتماعی به مردم هستند.

افتتاح ۳۷ پروژه همزمان با هفته بهزیستی

عمودی‌زاده با اشاره به برنامه‌های هفته بهزیستی گفت: همزمان با هفته بهزیستی، ۳۷ پروژه در حوزه‌های توانبخشی، سلامت اجتماعی و مراکز نگهداری و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران اعصاب و روان در استان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: راه‌اندازی مراکز شبانه‌روزی مراقبتی، مراکز حرفه‌آموزی، مرکز روزانه ویژه افراد مبتلا به اوتیسم، خانه‌های حمایتی سالمندان و همچنین افتتاح یک مرکز تخصصی مشاوره در خرم‌آباد از مهم‌ترین پروژه‌های افتتاح‌شده در این هفته است.

عمودی‌زاده از اختصاص سهمیه ویژه استخدام افراد دارای معلولیت خبر داد و افزود: با اخذ مجوز‌های لازم، حدود سه هزار فرصت استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی کشور پیش‌بینی شده و آزمون اختصاصی این افراد در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی لرستان با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان، فاصله گرفتن از حمایت‌های صرف و حرکت به سمت توانمندسازی است، گفت: خانواده‌محوری، محله‌محوری، توسعه مشارکت‌های مردمی، هوشمندسازی خدمات، مناسب‌سازی محیط و استفاده از فناوری‌های نوین، محور‌های اصلی برنامه تحول سازمان بهزیستی است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش حق پرستاری افراد دارای معلولیت، توسعه خدمات در بستر خانواده، تقویت شبکه داوطلبان، اجرای طرح «دست‌های مهربانی» برای حمایت عاطفی از کودکان بی‌سرپرست و گسترش فعالیت مراکز مثبت زندگی، بخشی از برنامه‌های تحول‌آفرین بهزیستی در استان است.

عمودی‌زاده در پایان تأکید کرد: هدف نهایی سازمان بهزیستی، ارتقای کرامت انسانی، توانمندسازی جامعه هدف و ایجاد رفاه اجتماعی پایدار با مشارکت مردم و نهاد‌های مختلف است.