بنیادی‌فر ضمن تأیید تأثیر مثبت VAR و قوانین جدید بر کیفیت بازی‌ها، با انتقاد از دستمزد فعلی داوران، خواستار بهبود شرایط معیشتی آنها توسط فدراسیون شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - موعود بنیادی‌فر، داور بین‌المللی فوتبال ایران، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه ساختمان جدید فدراسیون، ضمن ارزیابی عملکرد داوران در فصل گذشته، خواستار بهبود وضعیت معیشتی جامعه داوری شد.

بنیادی‌فر با اشاره به تأثیرات مثبت پیاده‌سازی فناوری کمک‌داور ویدئویی (VAR) در لیگ برتر، تصریح کرد: «با وجود نیمه‌تمام ماندن برخی مسابقات، نقش VAR در کاهش ضریب اشتباهات و ارتقای عدالت در قضاوت‌ها غیرقابل انکار است. همچنین، تغییرات اخیر در قوانین داوری با هدف مقابله با اتلاف وقت، گامی مثبت در جهت افزایش زمان مفید بازی‌های لیگ بوده است.»

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، درباره چشم‌انداز حضور داوران ایرانی در جام جهانی پیش رو گفت: «برای تحقق این هدف، فراتر از توانمندی‌های فنی در زمین مسابقه، نیازمند حمایت‌های دیپلماتیک و رایزنی‌های مؤثر در سطوح مدیریتی هستیم تا پرچم داوری ایران در رویداد‌های بزرگ جهانی برافراشته بماند.»

این داور برجسته کشور در پایان با صراحت خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال، نسبت به عدم تناسب دستمزد‌ها با فشار‌های حرفه‌ای انتقاد کرد. بنیادی‌فر با اشاره به مبلغ ۱۳ میلیون تومانی حق‌الزحمه هر مسابقه اظهار داشت: «این رقم با مسئولیت سنگین، فشار روانی و استرسِ پیش و پس از هر بازی هیچ تناسبی ندارد. از آقای تاج درخواست داریم با درک شرایط فعلی، نسبت به بازنگری جدی در دستمزد داوران اقدام کنند تا دغدغه‌های معیشتی این قشر اثرگذار کاهش یابد.» 

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برچسب ها: موعود بنیادی فر ، داور
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