باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا حدادی، رئیس پلیس آگاهی استان گیلان گفت: در پی وصول گزارش‌های سرقت طلاجات در شهرستان رشت با شیوه مسافرکش‌نما، رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

او با بیان اینکه این سارق ۳۰ ساله با استفاده از خودروی شخصی و در پوشش مسافرکشی، اقدام به سرقت طلاجات شهروندان می‌کرد، افزود: تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت این متهم سابقه‌دار را شناسایی و با اخذ نیابت قضایی، این فرد را در یکی از شهرستان‌های غرب استان گیلان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با اشاره به اعتراف متهم به ۳ فقره سرقت به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون تومان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

دستگیری سارق طلاجات ۲ میلیارد تومانی در رشت

سرهنگ حدادی همچنین با اشاره به ارجاع یک پرونده سرقت از منزل به پلیس آگاهی گفت: رسیدگی به موضوع با اخذ اظهارات شاکی در دستور کار پلیس قرار گرفت. به گفته او، کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پس از بررسی‌های علمی و تخصصی و جمع‌آوری آثار به جا مانده در صحنه جرم، هویت سارق تحت تعقیب این پرونده را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای دستگیری این سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار صورت گرفت، افزود: با هماهنگی قضایی این فرد در بخش لشت نشاء شهرستان رشت دستگیر شد. سرهنگ حدادی از اعتراف سارق به ارتکاب یک فقره سرقت طلاجات منزل مسکونی به ارزش تقریبی ۲ میلیارد تومان و دستگیری یک مالخر در این راستا خبر داد و تصریح کرد: سارق ۳۰ ساله و مالخر ۴۳ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان