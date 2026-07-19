باشگاه خبرنگاران جوان - سعید بیاری در دومین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان فارس که به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس برگزار شد، گزارشی از روند اجرای برنامه‌های اشتغال استان ارائه کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به اجرای برنامه‌ریزی‌ها برای هدف‌گذاری تعهد اشتغال سال ۱۴۰۵ در استان، از تحقق ۹ درصدی این تعهد طی حدود یک ماه گذشته خبر داد و بر تدوین شناسنامه شغلی کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر، حفظ واحد‌های تولیدی موجود و ارائه طرح‌های اشتغال‌زا از سوی دستگاه‌های اجرایی برای شتاب‌بخشی به ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید کرد.

او همچنین مهم‌ترین برنامه‌ها و تعهدات اشتغال استان برای سال ۱۴۰۵ را در این نشست تبیین کرد.

بیاری ادامه داد: تعهد اشتغال استان فارس در سال ۱۴۰۵، ایجاد اشتغال برای ۲۴ هزار و ۷۷ نفر تعیین شده است که با آغاز اجرای برنامه عملیاتی از حدود یک ماه گذشته، تاکنون ۲ هزار و ۸۰ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد ثبت شده و این آمار بیانگر تحقق حدود ۹ درصدی تعهد سالانه استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود به اندازه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اهمیت دارد، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی باید با همکاری و هم‌افزایی، برای صیانت از کارگاه‌های فعال و توسعه اشتغال در استان برنامه‌ریزی کنند.

او افزود: یکی از اقدامات مهم پیش‌بینی‌شده، تدوین و عملیاتی کردن شناسنامه شغلی همه کارگاه‌های دارای بیش از ۱۰ نفر نیروی کار در استان است که با هدف شناسایی مسائل، پیشگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و حمایت از استمرار فعالیت آنها دنبال می‌شود.

بیاری همچنین از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان درخواست کرد که ظرف یک هفته، طرح‌های ملی و استانی خود در حوزه ایجاد و توسعه اشتغال را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارائه کنند.

او تاکید کرد: پس از دریافت و جمع‌بندی این طرح‌ها، گزارش جامعی از اقدامات دستگاه‌ها در زمینه ایجاد و توسعه اشتغال تهیه خواهد شد تا در نشست آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و پس از بررسی، تصمیم‌های لازم برای تسریع در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی اتخاذ شود.