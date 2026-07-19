باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر جلال‌الدین امیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به دستاورد‌های نظام سلامت پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: امید به زندگی در ایران از کمتر از ۵۰ سال در سال‌های پیش از انقلاب به حدود ۷۵ سال افزایش یافته که این موضوع بیانگر رشد قابل توجه شاخص‌های سلامت در کشور است.

وی توسعه شبکه بهداشت، راه‌اندازی خانه‌های بهداشت، تربیت و فعالیت بهورزان، گسترش خدمات مراقبت‌های اولیه و اجرای گسترده برنامه‌های واکسیناسیون را از مهم‌ترین عوامل این موفقیت دانست و افزود: امروز شاخص‌های سلامت ایران در بسیاری از حوزه‌ها باکشور‌های توسعه‌یافته قابل مقایسه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه الگوی بیماری‌ها از بیماری‌های واگیر به بیماری‌های غیرواگیر تغییر یافته است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، پیشگیری، آموزش، اصلاح سبک زندگی، کاهش مصرف دخانیات، تغذیه سالم و افزایش فعالیت بدنی، مهم‌ترین راهکار‌های حفظ سلامت جامعه به شمار می‌رود.

امیری، نظام ارجاع را مهم‌ترین راهکار برای مدیریت منابع حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: در این نظام، پزشک خانواده به عنوان نخستین سطح ارائه خدمات درمانی، وضعیت بیمار را ارزیابی کرده و تنها در صورت نیاز، وی را به پزشک متخصص یا فوق تخصص ارجاع می‌دهد؛ فرآیندی که علاوه بر کاهش مراجعات غیرضروری، دسترسی بیماران نیازمند به خدمات تخصصی را تسهیل می‌کند.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح افزود: اجرای نظام ارجاع موجب کاهش چشمگیر پرداخت از جیب مردم خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از خدمات پزشک عمومی رایگان یا با تعرفه بسیار پایین ارائه می‌شود و هزینه خدمات تخصصی و بستری نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آغاز اجرای پایلوت نظام ارجاع در شهرستان دلفان خبر داد و گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح در حال آماده‌سازی است و اعتبارات لازم برای تجهیز مراکز و تکمیل امکانات نیز اختصاص یافته است تا پس از رفع ایرادات احتمالی، این برنامه در سراسر استان اجرایی شود.

امیری با تأکید بر اینکه موفقیت نظام ارجاع بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی صحیح و اعتماد مردم به پزشک خانواده، مهم‌ترین عوامل موفقیت این طرح ملی است و رسانه‌ها نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای بر عهده دارند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: با جذب پزشکان متخصص، پزشکان عمومی و مراقبان سلامت، کمبود جدی در اجرای پایلوت نظام ارجاع وجود ندارد و دانشگاه علوم پزشکی لرستان آمادگی لازم برای اجرای این برنامه را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل نظام ارجاع، ضمن افزایش کیفیت خدمات درمانی، عدالت در سلامت بیش از گذشته در سراسر کشور محقق شود.