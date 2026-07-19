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باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران، در اطلاعیهای، خطاب به شهروندان تهرانی به ویژه ساکنان مناطق شرق و جنوب شرق تهران، اعلام کرد که عملیات خنثیسازی و انهدام بمبهای عملنکرده جنگ تحمیلی رمضان، در ارتفاعات مسعودیه و مسگرآباد تهران، فردا (دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵) از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، توسط نیروهای متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه، ضمن تاکید بر احتمال شنیده شدن «صدای انفجار مهیب» در مناطقی از تهران، آمده است: صدای انفجار احتمالی، ناشی از اجرای عملیات برنامهریزی و کنترل شده توسط ارتش است، لذا از شهروندان درخواست میشود، در صورت شنیده شدن صدای انفجار، هیچگونه نگرانیای نداشته باشند.