ارتش اعلام کرد: عملیات خنثی سازی و انهدام بمب‌های عمل نکرده جنگ رمضان فردا در ارتفاعات مسعودیه و مسگرآباد تهران، انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران، در اطلاعیه‌ای، خطاب به شهروندان تهرانی به ویژه ساکنان مناطق شرق و جنوب شرق تهران، اعلام کرد که عملیات خنثی‌سازی و انهدام بمب‌های عمل‌نکرده جنگ تحمیلی رمضان، در ارتفاعات مسعودیه و مسگرآباد تهران، فردا (دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵) از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، توسط نیرو‌های متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه، ضمن تاکید بر احتمال شنیده شدن «صدای انفجار مهیب» در مناطقی از تهران، آمده است: صدای انفجار احتمالی، ناشی از اجرای عملیات برنامه‌ریزی و کنترل شده توسط ارتش است، لذا از شهروندان درخواست می‌شود، در صورت شنیده شدن صدای انفجار، هیچ‌گونه نگرانی‌ای نداشته باشند.

برچسب ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بمب عمل نکرده
خبرهای مرتبط
مرحله پانزدهم عملیات صاعقه؛
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت
مرحله چهاردهم عملیات صاعقه ارتش؛
پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت آماج حملات پهپادی ارتش
دو پایگاه مهم آمریکا در کویت، آماج حملات پهپاد‌های انهدامی ارتش + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
منطقه در آتش؛ فهرست اهداف آمریکایی که روزانه آپدیت می‌شوند
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۸ تیر
دو پایگاه مهم آمریکا در کویت، آماج حملات پهپاد‌های انهدامی ارتش + فیلم
هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به دشمن حیله‌گر آمریکایی
سربازان آمریکایی حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست ندهند
بیانیه تحلیلی ـ تبیینی در واکاوی گفتمانی پیام ۲۷ تیر رهبر انقلاب
تقویت پدافند در اطراف زیرساخت‌ها باعث کاهش آسیب جنگی می‌شود
بیانیه رسمی سپاه درباره صفحات جعلی منتسب به این نهاد در فضای مجازی
حادثه برای ۲ کشتی متخلف و انصراف ۲ کشتی دیگر از ادامه مسیر ناایمن در تنگه هرمز
بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران در محکومیت حمله تروریستی رژیم آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین
آخرین اخبار
ایجاد شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز الزامی است
بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران در محکومیت حمله تروریستی رژیم آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین
برگزاری جلسه علنی مجلس به‌صورت مجازی در روز سه‌شنبه
بیانیه تحلیلی ـ تبیینی در واکاوی گفتمانی پیام ۲۷ تیر رهبر انقلاب
قالیباف: اتحاد مقدس شرط پیروزی در میدان است
سربازان آمریکایی حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست ندهند
حادثه برای ۲ کشتی متخلف و انصراف ۲ کشتی دیگر از ادامه مسیر ناایمن در تنگه هرمز
رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ ۹ در اهواز
بیانیه رسمی سپاه درباره صفحات جعلی منتسب به این نهاد در فضای مجازی
دیدار فرمانده نیروی زمینی ارتش با خانواده شهید سپهبد موسوی
پیگیری دیوان محاسبات برای انتقال منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی
افرادی که در جنگ فقط از جنوب حمایت می‌کنند باید بدانند ایران کشوری به‌هم پیوسته است
منطقه در آتش؛ فهرست اهداف آمریکایی که روزانه آپدیت می‌شوند
دو پایگاه مهم آمریکا در کویت، آماج حملات پهپاد‌های انهدامی ارتش + فیلم
تقویت پدافند در اطراف زیرساخت‌ها باعث کاهش آسیب جنگی می‌شود
هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به دشمن حیله‌گر آمریکایی
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۸ تیر
روابط راهبردی ایران و عراق نباید تحت تأثیر اظهارات شخصی و غیررسمی قرار گیرد
مردم مومن عراق در استقبال از قائد عظیم‌الشان شهید حماسه‌ای عظیم آفریدند
بقائی: اقدامات آمریکا یادآور رفتار گروه‌های تروریستی است
پزشکیان: پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر انقلاب مهم‌ترین پشتوانه برای صیانت ملی است
حمله به مناطق اطراف بیمارستان بقایی اهواز در تعارض با حقوق بشر است
فشار‌های سیاسی برای توزیع امکانات آموزشی و مدرسه‌ای ممنوع
عارف: با گران‌فروشی و احتکار باید برخورد جدی شود
رهبر انقلاب: نقض تفاهم‌نامه بار دیگر نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد
بقائی: هیچ بندی از تفاهم‌نامه اجازه ایجاد مسیر موازی در تنگه هرمز را نمی‌داد
زمان برگزاری آیین گرامیداشت رهبر شهید تغییر کرد