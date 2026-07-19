سازمان هواشناسی چین روز یکشنبه هشدار باران شدید برای بخش‌هایی از جنوب اين كشور را صادر كرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان هواشناسی چین روز یکشنبه هشدار باران شدید برای بخش‌هایی از جنوب چین و هشدار فاجعه زمین‌شناسی برای مناطقی از جمله چونگ‌کینگ صادر کرد؛ جایی که ۳۴ نفر بیش از دو روز پس از رانش زمین ناشی از باران مفقود شده‌اند.

کمربند بارانی گسترده که جنوب چین را به صورت مورب قطع می‌کند، از استان جنوب غربی یون‌نان تا دلتای رودخانه یانگ تسه در ساحل شرقی چین امتداد دارد.

به گزارش شبکه تلویزیونی دولتی CCTV، مقامات راه‌آهن روز یکشنبه به دلیل باران شدید، برخی از قطار‌های مسافربری را در راه‌آهن شانگهای-کونمینگ به حالت تعلیق درآوردند.

در یون‌نان، چندین نقطه دیدنی از جمله تنگه تایگر لیپینگ پس از باران شدید در آخر هفته موقتاً بسته شدند. بخش‌هایی از منطقه گوانگشی در جنوب چین، که هنوز در حال بهبودی از تأثیر طوفان میساک در اوایل این ماه است، خود را برای دور جدیدی از باران آماده می‌کند.

مقام ارشد کنترل سیل چین اعلام کرد که میزان بارندگی تجميعى می‌تواند از یکشنبه تا سه‌شنبه در مناطقی در شرق گوانگشی به ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلی‌متر برسد که معادل حداکثر ۳۰٪ از میانگین بارندگی سالانه کل منطقه است.

در همین حال، امدادگران در تلاش برای یافتن ۳۴ نفری هستند که پس از رانش زمین در شهرستانی در حومه چونگ‌کینگ در جنوب غربی چین در روز جمعه که منجر به کشته شدن هشت نفر شد، همچنان مفقود هستند.

منبع: رويترز

برچسب ها: رانش زمین در چین ، حوادث طبیعی
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