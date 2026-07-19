باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس با صدور اطلاعیه‌ای، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان را برای فردا دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل و فعالیت را به صورت دورکاری اعلام کرد.

در اطلاعیه معاونت توسعه و منابع استانداری فارس آمده است:

با توجه به پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر افزایش بی‌سابقه دمای هوا، به تبع آن افزایش شدید میزان مصرف انرژی به ویژه برق و نیز با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه مدیریت مصرف انرژی برگزار شده در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ به منظور جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی و پایداری شبکه برق و صیانت از سلامتی کارکنان و موافقت استاندار فارس، باید کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان اعم از موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها در روز دوشنبه تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ فعالیت کاری خود را به صورت دورکار انجام دهند.

ضمنا دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات ضروری نظیر واحد‌های عملیاتی بهداشتی، درمانی، اورژانس بیمارستان‌ها، اتفاقات گاز، برق، آب، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، نظامی و امنیتی، واحد‌های عملیاتی دارای نوبت کاری، ارتباطات و حمل و نقل، تأمین کالا‌های ضروری و ... طبق روال قبل، ارائه خدمات می‌کنند.