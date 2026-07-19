باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ مظفری، فرمانده انتظامی قروه، با اشاره به توجه ویژه پلیس به مطالبات مردمی در خصوص مزاحمت‌های موتورسیکلت‌سواران، تأکید کرد: پلیس با عزم جدی و به صورت قاطع با هرگونه رفتاری که منجر به اخلال در نظم و آرامش جامعه شود، برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به استمرار اجرای «طرح ارتقای امنیت محله‌محور»، افزود: مأموران پلیس نسبت به برخورد با موتورسیکلت‌سواران فاقد گواهینامه، کلاه ایمنی و پلاک، و همچنین کسانی که با ایجاد صدای ناهنجار و حرکات نمایشی موجب بی‌نظمی می‌شوند، حساسیت بالایی دارند.

وی تصریح کرد:در صورت تخلف، موتورسیکلت‌های مذکور توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.

سرهنگ مظفری در پایان با خطاب قرار دادن خانواده‌ها، از والدین خواست از قرار دادن موتورسیکلت در اختیار نوجوانان فاقد گواهینامه خودداری کنند تا ضمن پیشگیری از بروز حوادث ناگوار، از ایجاد مزاحمت برای شهروندان نیز جلوگیری شود.