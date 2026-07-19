معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: یک نقطه در اطراف شهر آبادان دقایقی پیش توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: ۱ نقطه در اطراف شهر آبادان دقایقی پیش توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با بیان اینکه این حمله مجروحی نداشته است افزود: دستگاه‌های مربوطه در حال ارزیابی ابعاد این حادثه هستند و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

حیاتی در پایان از مردم عزیز استان خواست برای اطلاع از اخبار صحیح، تنها به رسانه‌های رسمی و معتبر توجه کنند و از توجه به شایعات در فضای مجازی پرهیز کنند.