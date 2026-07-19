معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: یک نقطه در اطراف شهر آبادان دقایقی پیش توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: ۱ نقطه در اطراف شهر آبادان دقایقی پیش توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با بیان اینکه این حمله مجروحی نداشته است افزود: دستگاه‌های مربوطه در حال ارزیابی ابعاد این حادثه هستند و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

حیاتی در پایان از مردم عزیز استان خواست برای اطلاع از اخبار صحیح، تنها به رسانه‌های رسمی و معتبر توجه کنند و از توجه به شایعات در فضای مجازی پرهیز کنند.

برچسب ها: حمله هوایی ، خوزستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
جنوبی های عزیزمان و قهرمان مان در جنگ تحمیلی 8 ساله ثابت کردند که تا پای جان برای ایران می‌جنگند و هیچ ترسی از هیچ دشمنی ندارند.
من‌ این را در کنار جنوبی‌ها خوب و خونگرم لمس کرده ام.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ناوهای هواپیمابر آمریکا بزنید
۴
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
کاش یه موشک خودی میرفت اشتباهی تو دهن بعضی از مسوولین خائن یا ندونم کار یا ترسو یا وطن فروش. حیف که رهبری گفتن بد و بیراه نگید.
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ولی ما باید انتقام سخت بگیریم
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بزن سید مجید نقطه زن دمار از روزگار شان دربیاور
۷
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آقا سید مجید عزیز ادامه خاندان اهل بیت ع است.
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