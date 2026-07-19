آژانس هسته‌ای سازمان ملل اعلام کرد در حال بررسی گزارش حمله به سایت دارخوین است و تأکید کرد این محل هنگام آخرین بازدید فاقد مواد هسته‌ای بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله تجاوزکارانه به محل ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در دارخوین، در استان خوزستان است.

این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تأسیسات در مراحل بسیار ابتدایی ساخت قرار دارد و در آخرین بازدید آژانس، هیچ‌گونه مواد هسته‌ای در آن وجود نداشت». 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد این حمله احتمالاً هیچ خطر پرتوزایی به همراه ندارد؛ با این حال، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، بار دیگر بر درخواست خود برای «خویشتن‌داری نظامی در اطراف تمامی سایت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای» تأکید کرد.

پیش از این، سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرد سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین در استان خوزستان بامداد یکشنبه هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. این سازمان ضمن محکوم کردن این اقدام، حمله به این تأسیسات را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست و تأکید کرد که این سایت یکی از پروژه‌های مرتبط با توسعه توان علمی و هسته‌ای ایران محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آژانس انرژی اتمی ، رافائل گروسی ، سایت هسته‌ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۲:۰۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ایران باید گروسی را بازداشت کند،شایسته این مقام نیست،
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۴:۴۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
فقط یه احمق به این تبهکاران خونخوار خائن اعتماد می کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اگ فاقد بود که دیگه ناراحتی نداره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بخاطر این کار دسترسی‌های آژانس را محدودتر کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بی‌خاصیت‌ترین آژانسی که جز ضرر هیچ سودی نداشت.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آژانس همه جاسوسان برای دشمن ایران نگذارید وارد شوند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
جنگ حلوا پخش نمیکنه نقل نبات نیست جنگ شوخی نیست جنگ همه چیز داره کشته زخمی خسارات ووووووتا آخرش نکنید جنگ تمام کنید به نفع کشور هست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
برای اینکه پای نحسش به ایران باز بشه حاضر شده به بررسی حمله امریکا بپردازه!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
حمله آمریکا به سایت نیروگاه هسته‌ای دارخوین/ دیگر هیچ کس در کاخ سفید نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار سرپوش بگذارد.
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بزرگترین جنایتکار در جهان است. بعد از آمریکا و اسرائیل شیطان بزرگ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
اگر بهشان اجازه بدهند پایشان را تو ایران بگذارند افقی بیرون خواهند رفت.
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۴
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