باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال بررسی گزارشها درباره حمله تجاوزکارانه به محل ساخت یک نیروگاه هستهای در دارخوین، در استان خوزستان است.
این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد: «این تأسیسات در مراحل بسیار ابتدایی ساخت قرار دارد و در آخرین بازدید آژانس، هیچگونه مواد هستهای در آن وجود نداشت».
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد این حمله احتمالاً هیچ خطر پرتوزایی به همراه ندارد؛ با این حال، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، بار دیگر بر درخواست خود برای «خویشتنداری نظامی در اطراف تمامی سایتهای مرتبط با فعالیتهای هستهای» تأکید کرد.
پیش از این، سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرد سایت در حال ساخت نیروگاه هستهای دارخوین در استان خوزستان بامداد یکشنبه هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. این سازمان ضمن محکوم کردن این اقدام، حمله به این تأسیسات را مغایر با قوانین بینالمللی دانست و تأکید کرد که این سایت یکی از پروژههای مرتبط با توسعه توان علمی و هستهای ایران محسوب میشود.
منبع: الجزیره