شهروندخبرنگار ما به مناسبت ارج نهادن به عفاف و حجاب فیلمی از اجتماع زینبیون در شهرستان خنج استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عفاف و حجاب، تنها یک پوشش نیست؛ جلوهای از کرامت، هویت و عزت زن مسلمان است. بانویی که با وقار و آگاهی مسیر عفاف را برمیگزیند، نهتنها از ارزشهای خود پاسداری میکند، بلکه در استحکام خانواده، آرامش جامعه و تربیت نسل آینده نیز نقشآفرین است؛ بنابراین به منظور ارج نهادن به فرهنگ عفاف و حجاب، اجتماع زینبیون در شهرستان خنج استان فارس توسط بسیج جامعه زنان سپاه این شهرستان برگزار شد.
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منبع: حجت نهاوندی - فارس
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