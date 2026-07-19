شهروندخبرنگار ما به مناسبت ارج نهادن به عفاف و حجاب فیلمی از اجتماع زینبیون در شهرستان خنج استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عفاف و حجاب، تنها یک پوشش نیست؛ جلوه‌ای از کرامت، هویت و عزت زن مسلمان است. بانویی که با وقار و آگاهی مسیر عفاف را برمی‌گزیند، نه‌تنها از ارزش‌های خود پاسداری می‌کند، بلکه در استحکام خانواده، آرامش جامعه و تربیت نسل آینده نیز نقش‌آفرین است؛ بنابراین به منظور ارج نهادن به فرهنگ عفاف و حجاب، اجتماع زینبیون در شهرستان خنج استان فارس توسط بسیج جامعه زنان سپاه این شهرستان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حجت نهاوندی - فارس

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: اجتماع زنان ، عفاف و حجاب ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
تجدید میثاق بانوان بسیجی با ولایت و مقاومت در همایش زینبیون صالح آباد + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار تهران؛
برگزاری حماسه زینبی بانوان بهارستانی در کاروان نمادین اسرای کربلا + فیلم
شهروندخبرنگار فارس؛
اجتماع زینبیون خنج در سوگ رهبر شهید انقلاب + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
قطعی آب اهالی شهرستان پیشوا را به دردسر انداخت
برگزاری مراسم شهادت حضرت رقیه (س) در شهر عسگران + عکس
فیلمی از ابراز همدردی مردم انقلابی سیمرغ با شهدای جنوب کشور
یکصد و چهلمین خروش شبانه میثاق با ولایت در مزار شهدای صالح آباد + عکس و فیلم
جلوه‌ای از حضور با شکوه مردم انقلابی ماهدشت در میدان مقاومت + عکس
گشتی در پارک گردشگری ولایت اهر + فیلم
حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در میدان اقتدار و مقاومت + عکس
حضور مردم کفن پوش نهاوند در میدان مقاومت برای حمایت از انتقام خون رهبر شهید انقلاب