باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات فوتسال محلات شیراز با عنوان یادواره شهدای جنگ رمضان با حضور پرشور تیم‌های مردمی و حمایت ویژه مدیریت شهری، شب گذشته با برگزاری فینالی نفس‌گیر در سالن پهلوانان نصیری به پایان رسید.

در این دیدار حساس، تیم منتخب فاطمیون شیراز با نتیجه ۴ بر ۳ از سد تیم قدرتمند شهید شعبانی بنیاد مسکن گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد.

این دوره از رقابت‌ها که از دهه فجر سال گذشته با حضور ۱۶۵ تیم از محلات مختلف آغاز شده بود، به‌دلیل شرایط خاص کشور و هم‌زمانی با ایام جنگ، با وقفه‌ای چندماهه مواجه شد و نهایتاً از اردیبهشت‌ماه جاری مجدداً پیگیری گردید، پس از برگزاری ۳۹۸ مسابقه و ثبت ۱۶۸۴ گل، تیم‌های فاطمیون، بنیاد مسکن، یاسین پلاس و شهدای شام‌شام به جمع ۴ تیم برتر راه یافتند و در نهایت تیم فوتسال منتخب فاطمیون با پیروزی بر حریف سرسخت خود (شهید شعبانی بنیاد مسکن)، قهرمانی مقتدرانه را به‌دست آورد.

شهردار کلان‌شهر شیراز در این آیین و در جمع ورزشکاران و حاضرین اظهار داشت: مسابقات فوتسال محلات، نمادی از همبستگی و نشاط اجتماعی است.

محمدحسن اسدی افزود: از دهه فجر تاکنون، ۱۶۵ تیم در این رویداد شرکت کردند و ما شاهد حماسه‌آفرینی و فعالیت‌های جوانان این مرزوبوم بودیم، جا دارد از هیئت‌های فوتبال استان و شهر شیراز، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و همه دست‌اندرکاران صمیمانه تشکر کنم.

او با اشاره به سیاست‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز در توسعه ورزش همگانی تصریح کرد: در سه چهار سال اخیر، استقبال از پیاده‌روی‌های همگانی و میزبانی از رویداد‌های ورزشی در محلات که توسط سازمان فرهنگی و شهرداری‌های مناطق برگزار می‌شود، نشان از علاقه مردم به ورزش و عزم جدی مدیریت شهری برای ارتقای نشاط اجتماعی و پرداختن مردم به امر ورزش دارد.

اسدی گفت: خوشبختانه در این مدت، حدود ۱۰ سالن ورزشی جدید در سطح شهر احداث شده و یکی پس از دیگری این فضا‌های ورزشی وارد چرخه استفاده عمومی قرار خواهند گرفت تا محلات بیشتری از این امکانات بهره‌مند گردند.

او در ادامه با گرامیداشت یاد همه شهدا، به‌ویژه قائد شهید، دانشمندان، ورزشکاران و فرماندهان شهید خاطرنشان کرد: هدف ما نهادینه‌سازی ورزش فوتسال در تمام محلات شیراز است تا جوانان با شور و نشاط بیشتر، به سمت فعالیت‌های سالم سوق داده شوند.

گفتنی است، در این آیین، جام اخلاق به تیم چابک حسین‌آباد اهدا شد و لوح سپاسی نیز از سوی مسئولان به محمدحسن اسدی شهردار شیراز به‌پاس تلاش‌ها در ایجاد زیرساخت‌های ورزشی و اشاعه فرهنگ ورزش تقدیم گردید.

این مراسم با حضور محمدعلی چوبینی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری، قنبری رئیس هیئت فوتسال استان، حسینی رئیس هیئت فوتسال شیراز و جمعی از مدیران شهری و علاقه‌مندان به فوتسال برگزار شد.

منبع: شهرداری شیراز