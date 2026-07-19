عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ۱۰.۸ همت به حساب گندم کاران خوزستانی پرداخت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ما از واریز ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران کشور خبر داد و گفت: از این میزان، ۱۰.۸ همت به کشاورزان خوزستانی اختصاص یافته و پرداخت شده است.
به گفته وی، تاکنون ۹۳ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و ۵۰ همت دیگر نیز در روزهای آینده به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
وی افزود از این مبلغ، ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان (۱۰.۸ همت) مربوط به مطالبات گندمکاران استان خوزستان بوده که به طور کامل پرداخت شده است.
ابراهیمی با اشاره به میزان خرید تضمینی گندم در کشور گفت: تاکنون ۶ میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده که سهم استان خوزستان حدود یک میلیون تن بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مجموع مطالبات پرداختشده به گندمکاران کشور تاکنون به ۹۳ هزار میلیارد تومان (۹۳ همت) رسیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، **۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت)** دیگر از مطالبات گندمکاران نیز در روزهای آینده پرداخت خواهد شد تا روند تسویه مطالبات کشاورزان با سرعت بیشتری ادامه یابد.