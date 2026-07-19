یک منبع نزدیک به میلاد محمدی شایعاتی مبنی بر مانع شدن همسر این بازیکن برای تمدید قرارداد با باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درحالی که باشگاه پرسپولیس به شدت پیگیر تمدید قرارداد میلاد محمدی مدافع چپ پای خود بود، اما دو طرف بر سر تمدید قرارداد به توافق نرسیده اند و محمدی نیز با قراردادی یک ساله راهی باشگاهی بلاروسی شده است.
یک منبع نزدیک به میلاد محمدی گفت: شایعاتی که گفته می شود همسر محمدی بخاطر اینکه حضور در ایران را دوست ندارد، مانع حضور او در پرسپولیس شده است،کذب محض است.
او به نقل از همسر محمدی گفت: هم من یعنی همسر میلاد و هم میلاد عاشق ایران هستیم و خاک ایران را با طلای اروپا معاوضه نمی کنم.