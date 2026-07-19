یک منبع نزدیک به میلاد محمدی شایعاتی مبنی بر مانع شدن همسر این بازیکن برای تمدید قرارداد با باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درحالی که باشگاه پرسپولیس به شدت پیگیر تمدید قرارداد میلاد محمدی مدافع چپ پای خود بود، اما دو طرف بر سر تمدید قرارداد به توافق نرسیده اند و محمدی نیز با قراردادی یک ساله راهی باشگاهی بلاروسی شده است.

یک منبع نزدیک به میلاد محمدی گفت: شایعاتی که گفته می شود همسر محمدی بخاطر اینکه حضور در ایران را دوست ندارد، مانع حضور او در پرسپولیس شده است، کذب محض است.