باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی -گلاره ناظمی، داور برجسته کشور، در حاشیه مراسمی در مرکز ملی فوتبال، ضمن بررسی چشمانداز حضور داوران در رقابتهای بینالمللی و چالشهای پیش روی داوری بانوان، نسبت به وضعیت معیشتی داوران فوتسال بانوان هشدار داد.
ناظمی با اشاره به تقویم رقابتی داوری، اظهار داشت: «پس از عبور از مسابقات جام جهانی فیلیپین در سال گذشته، در سال جاری شاهد رقابتهای بینالمللی گسترده نخواهیم بود. با این حال، با توجه به برگزاری المپیک جوانان در سنگال، امیدوارم شاهد حضور پررنگ و موفق نمایندگان توانمند کشور در عرصههای بینالمللی باشیم.»
وی در بخش مهمی از سخنان خود، به آسیبشناسی وضعیت داوری بانوان پرداخت و گفت: «فوتسال بانوان در وضعیت مظلومانهای قرار گرفته است. در حال حاضر، داوران فوتسال بانوان کمترین میزان حقوق را دریافت میکنند. پیامد جبراننشده این وضعیت، از دست رفتن سرمایههای انسانی و عدم جذب داوران جوان است که در آینده، شکاف بزرگی در این رشته ایجاد خواهد کرد.»
ناظمی همچنین با اشاره به روند رو به رشد حضور زنان در بالاترین سطوح داوری جهان، تأکید کرد که موضوع جنسیت دیگر مانعی برای قضاوت در مسابقات بزرگ نیست.
وی با اشاره به عملکرد موفق داوران زن در جام جهانی قطر، افزود: «تجربه حضور داوران زن تا مراحل حذفی در جام جهانی، نشان داد که ملاک اصلی، توانایی و صلاحیت فنی است؛ هر داوری که از آمادگی لازم برخوردار باشد، میتواند در سطح اول جهان قضاوت کند.»