باشگاه خبرنگاران جوان - علیاصغر عسگری در حاشیه بازدید میدانی از شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در شهرستان تاکستان که با همراهی رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار تاکستان و جمعی از مدیران ارشد استانی انجام شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبات این نشست، کمیتهای با محوریت معاون اقتصادی استاندار، دادستانی، هیأت حمایت از صنایع و دبیر ستاد تسهیل تشکیل میشود تا ضمن جذب سرمایهگذاران توانمند، زمینه رقابت برای خرید این واحد تولیدی فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی خود را مکلف به اجرای حکم دادگاه و پرداخت دیون شکات از محل فروش اموال و داراییهای شرکت میداند، تصریح کرد: تمام تلاش ما معطوف به این است که با فروش هرچه سریعتر شرکت و مجموعههای وابسته، زمینه پرداخت کامل مطالبات شکات فراهم شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ادامه، با دعوت صریح از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برای مشارکت در خرید اموال شرکت، خاطرنشان کرد: سردخانه و واحد تولیدی این مجموعه در حال حاضر فاقد هرگونه مشکل حقوقی، قضایی، بدهی بانکی یا مالیاتی هستند، توقیف نیستند و کاملاً آماده فروشاند.عسگری یادآور شد: این مجموعه از آذرماه ۱۴۰۴ در چهار نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شد، اما با وجود دعوت رسمی از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و هلدینگهای بزرگ، تاکنون متقاضیای برای خرید آن اقدام نکرده است.