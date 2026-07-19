سامانه‌های نوین پدافند هوایی ارتش در همدان یک فروند پهپاد آمریکایی MQ۹ را منهدم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - دقایقی قبل یک فروند پهپاد آمریکایی MQ9 به وسیله سامانه‌های نوین پدافند هوایی ارتش توسط کارکنان منطقه پدافند هوایی غرب همدان در حوزه تحت مسئولیت هدف قرار گرفته و سرنگون شد.

منبع فارس

برچسب ها: پهپاد ، جنگ تحمیلی
خبرهای مرتبط
برگزاری بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی در همدان 
برگزاری بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی در همدان
۱۲ پهپاد رژیم صهیونیستی در همدان منهدم شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
احسنت. مرحبا. فقط بزنید و ساقط کنید و بکوبید این حرامیان رو. آتش بس و مذاکره اصلاً
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ماشاالله.خدا قوت به تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۰
۳
پاسخ دادن