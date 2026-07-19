باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدتقی تذروی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور خود در دویست و سی و چهارمین جلسه علنی شورا، با تسلیت فرا رسیدن ماه صفر، این ایام را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم شریف شیراز، اعضای شورا، اصحاب رسانه و شهروندانی که از طریق فضای مجازی پیگیر جلسات شورا هستند، تسلیت گفت.

او در ادامه با قدردانی از حضور گسترده، باشکوه و آگاهانه مردم ایران اسلامی در آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را جلوه‌ای از انسجام ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با ارزش‌های نظام دانست.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین با تجلیل از دلاوری، شجاعت و آمادگی مثال‌زدنی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از امنیت، عزت و تمامیت ارضی کشور در آب‌های نیلگون خلیج فارس و تنگه هرمز، اظهار کرد: اقتدار نیرو‌های مسلح، ضامن امنیت پایدار و حافظ منافع ملی ایران اسلامی است. وی همچنین از مردم شریف، نجیب و سختکوش جنوب کشور که همواره در کنار مدافعان مرز‌های آبی کشور ایستاده‌اند، قدردانی کرد.

تذروی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقفه ایجاد شده در برگزاری جلسات صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز طی هفته‌های گذشته، از مردم این کلان‌شهر عذرخواهی کرد و گفت: انتظار به‌حق شهروندان آن است که شورای اسلامی شهر با انسجام، همدلی و تلاش مستمر در مسیر خدمت‌رسانی و پیگیری مطالبات مردم گام بردارد و آنچه برای همه اعضای شورا اصل اساسی محسوب می‌شود، حفظ منافع شهر و شهروندان و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی شیراز است.

او، سپس با تبریک انتخاب محمدحسن اسدی به عنوان شهردار نمونه کشوری، این موفقیت را حاصل تعهد، درایت، توانمندی مدیریتی و نگاه راهبردی وی در اداره کلان‌شهر شیراز دانست و افزود: این انتخاب ارزشمند، بیانگر اعتماد جامعه تخصصی مدیریت شهری کشور به عملکرد موفق، شفاف و اثربخش مدیریت شهری شیراز است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به حضور مؤثر شهردار شیراز در مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی حوزه مدیریت شهری، این حضور را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و الگو‌های موفق مدیریت شهری شیراز در سطح ملی و بین‌المللی عنوان کرد و گفت: تبادل تجربیات با مدیران شهری سایر کشور‌ها و بهره‌گیری از دانش روز، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه مدیریت شهری شیراز ایفا کند.

تذروی در پایان، با اشاره به شایستگی‌های مدیریت شهری شیراز، از وزیر کشور خواست امتیازات ویژه‌ای را برای این کلان‌شهر در نظر بگیرد.

او فراهم شدن زمینه حضور محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در جلسات هیئت دولت به منظور تقویت تعامل میان دولت و مدیریت شهری، نامگذاری یکی از بزرگراه‌های مهم یا جدید تهران به نام حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع)، نامگذاری یکی از بزرگراه‌های شاخص پایتخت به نام یکی از شهدای والامقام کلان‌شهر شیراز و همچنین اختصاص سهم مشخصی از درآمد حاصل از جرایم رانندگی وصول‌شده در محدوده شهر شیراز به شهرداری را از مهم‌ترین مطالبات مدیریت شهری شیراز از وزیر کشور برشمرد.

تذروی تأکید کرد: تحقق این مطالبات می‌تواند ضمن تقویت جایگاه ملی و مذهبی شیراز، زمینه توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای خدمات عمومی، افزایش هماهنگی میان دولت و مدیریت شهری و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این کلان‌شهر را فراهم سازد.