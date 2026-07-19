باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کاکاوند مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با تشریح روند اجرای این پروژه گفت: مطالعات سد زیبامحمد از سال ۱۳۸۸ آغاز شد و این طرح در طول سال‌های گذشته دو بار به مناقصه رفت، اما به دلیل مشکلات و محدودیت‌های اعتباری، عملیات اجرایی آن متوقف ماند.

وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۴ قرارداد اجرای پروژه با شرکت «آب و خاک پارس» به ارزش ۸۵۰ میلیارد تومان و با مدت اجرای ۴۰ ماه منعقد شد و هم‌اکنون عملیات اجرایی پروژه با جدیت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به مشخصات فنی این سد گفت: سد زیبامحمد دارای حجم مخزن ۱۱ میلیون مترمکعب است که بخش عمده آن برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

کاکاوند ادامه داد: این سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی بوده و با ارتفاع ۴۵ متر و طول تاج ۴۱۱ متر در محدوده بین مناطق ازنا و مهمیل خرم‌آباد احداث می‌شود.

وی تأکید کرد: با تکمیل این پروژه، علاوه بر مدیریت بهتر منابع آب، امنیت آبی بخش کشاورزی منطقه تقویت شده و زمینه برای توسعه پایدار، افزایش تولید محصولات کشاورزی و رونق اقتصادی روستا‌های اطراف فراهم خواهد شد.

هم چنین نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای سد «زیبامحمد» اظهار کرد: این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان لرستان در حوزه منابع آب و کشاورزی است که با بهره‌برداری از آن، تحول بزرگی در بخش کشاورزی مناطق ازنا و مهمیل ایجاد خواهد شد.

سپهوند با بیان اینکه انتظار می‌رود این سد تا سال ۱۴۰۸ به بهره‌برداری برسد، افزود: تکمیل این پروژه علاوه بر تأمین پایدار آب کشاورزی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، توسعه کشت‌های آبی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در منطقه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با آبگیری سد زیبامحمد، حدود ۲۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه که تاکنون به صورت دیم کشت می‌شد، به اراضی آبی تبدیل خواهد شد که این موضوع افزایش تولید محصولات کشاورزی و درآمد بهره‌برداران را به دنبال دارد.