باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ عیسی بیصبری ، با تشریح آخرین وضعیت روستای ارنلر پس از بارندگیهای اخیر اظهار کرد: سیل اخیر هیچگونه خسارت جدی به زیرساختها و واحدهای مسکونی روستا وارد نکرد و تنها حیاط چند خانوار دچار آبگرفتگی شد که این مشکل نیز در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد.
وی افزود: همزمان با تداوم خدماترسانی، پروژههای عمرانی روستا نیز بدون وقفه در حال اجراست و در قالب طرحهای عمران روستایی، یکهزار و ۵۰۰ متر جدول، آبرو و تکجدول و پنجهزار و ۳۰۰ مترمربع زیرسازی معابر با اعتباری بیش از سه میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان اجرا شده است.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماکو ادامه داد: عملیات آسفالت پنجهزار و ۳۰۰ مترمربع از معابر روستای ارنلر نیز با استفاده از قیر تهاتری انجام شده و به بهرهبرداری رسیده است.
بیصبری با تأکید بر استمرار خدمترسانی در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها علاوه بر بهبود زیرساختهای روستا و ارتقای کیفیت تردد، موجب افزایش تابآوری ارنلر در برابر حوادث طبیعی شده است.
وی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تمام ظرفیت، روند اجرای طرحهای عمرانی و خدمترسانی به ساکنان روستای ارنلر را ادامه خواهد داد.